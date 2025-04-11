Балтийский дозор: корабли Группы противоминной обороны НАТО прибывают в Ригу

В ходе визита командующий группой Эрик Кокс встретится с командующим Военно-морскими силами, адмиралом флота Марисом Поленцем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и усиления сотрудничества между НАТО и оборонным сектором Латвии.

Кокс отметил, что такие визиты - это не только вопрос логистики, но и возможность обмена идеями и углубления профессиональных отношений.

С 14 по 15 апреля в Рижском заливе SNMCMG1 примет участие в международных военных учениях HODOPS25. Основная задача учений - поиск и нейтрализация взрывоопасных предметов времен Первой и Второй мировых войн в Ирбенском проливе для повышения безопасности судоходства в Балтийском море, а также совершенствование навыков команд кораблей, входящих в состав SNMCMG1, в операциях по обезвреживанию мин.

Кокс поясняет, что угроза исторических боеприпасов по-прежнему совершенно реальна. "Наши учения по поиску и нейтрализации мин служат и средством защиты, и сигналом того, что НАТО намерено обеспечить безопасность Балтийского региона", - отметил он.

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