Балтийские страны слишком агрессивны по отношению к России? Так считают в администрации Трампа

Администрация президента США Трампа не доверяет странам Балтии из-за их агрессивной позиции по отношению к России. «На недавней встрече высокого уровня в Пентагоне официальные лица стран Балтии были обвинены в «идеологической» оппозиции России», — пишет «Financial Times». - В администрации Трампа страны Балтии считаются опасными, агрессивными игроками в отношениях с Путиным».

В публикации отмечается, что между странами Балтии и США наблюдается взаимное недоверие, поскольку балтийцы не считают, что администрация Трампа на их стороне. «На прошлой неделе в коридорах Министерства иностранных дел Эстонии, прямо у кабинетов высших должностных лиц, я увидел вывешенную большую копию результатов голосования на февральских дебатах в ООН по Украине, на которых США проголосовали вместе с Россией. Послание казалось ясным: не думайте, что Америка Трампа на нашей стороне», — такое мнение высказывает Гидеон Рахман, ведущий обозреватель по внешней политике британской газеты «Financial Times» (FT).

Некоторые члены администрации Трампа считают агрессивную позицию стран Балтии по отношению к России опасной и жалуются, что этот подход все больше влияет на внешнюю политику Европы.

«За кулисами существует реальная напряженность между администрацией Трампа и ее союзниками из стран Балтии», - говорится в статье.

«В Вашингтоне я слышал жалобы на «эстонизацию» европейской внешней политики — намек в сторону главы европейской дипломатии Кайи Каллас и бывшего премьер-министра Эстонии. Некоторые близкие к Трампу чиновники администрации считают, что страны Балтии своей позицией по отношению к (президенту России Владимиру) Путину стали опасно агрессивными». В то же время, как отмечает Рахман, хотя европейские страны гораздо более последовательно поддерживают своих восточных союзников, они «очень нервно воспринимают идею войны с Россией на стороне своих союзников без поддержки США».