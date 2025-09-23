Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Балтийские страны слишком агрессивны по отношению к России? Так считают в администрации Трампа

23 сентября, 2025

0 комментариев

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман: ближайшие соратники Трампа считают страны Балтии «опасно агрессивными» в отношениях с Путиным, пишет "Неаткарига".

Администрация президента США Трампа не доверяет странам Балтии из-за их агрессивной позиции по отношению к России. «На недавней встрече высокого уровня в Пентагоне официальные лица стран Балтии были обвинены в «идеологической» оппозиции России», — пишет «Financial Times». - В администрации Трампа страны Балтии считаются опасными, агрессивными игроками в отношениях с Путиным».

В публикации отмечается, что между странами Балтии и США наблюдается взаимное недоверие, поскольку балтийцы не считают, что администрация Трампа на их стороне. «На прошлой неделе в коридорах Министерства иностранных дел Эстонии, прямо у кабинетов высших должностных лиц, я увидел вывешенную большую копию результатов голосования на февральских дебатах в ООН по Украине, на которых США проголосовали вместе с Россией. Послание казалось ясным: не думайте, что Америка Трампа на нашей стороне», — такое мнение высказывает Гидеон Рахман, ведущий обозреватель по внешней политике британской газеты «Financial Times» (FT).

Некоторые члены администрации Трампа считают агрессивную позицию стран Балтии по отношению к России опасной и жалуются, что этот подход все больше влияет на внешнюю политику Европы.

«За кулисами существует реальная напряженность между администрацией Трампа и ее союзниками из стран Балтии», - говорится в статье.

«В Вашингтоне я слышал жалобы на «эстонизацию» европейской внешней политики — намек в сторону главы европейской дипломатии Кайи Каллас и бывшего премьер-министра Эстонии. Некоторые близкие к Трампу чиновники администрации считают, что страны Балтии своей позицией по отношению к (президенту России Владимиру) Путину стали опасно агрессивными». В то же время, как отмечает Рахман, хотя европейские страны гораздо более последовательно поддерживают своих восточных союзников, они «очень нервно воспринимают идею войны с Россией на стороне своих союзников без поддержки США».

«Украина может вернуть всю территорию»: заявил Трамп. Но США в этом ей как помогут?

Президент США Дональд Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Но есть нюанс.

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Единственные balls Большой Европы: Мелони обещает признать государство Палестину — но при двух условиях

Италия может признать Палестину как государство при выполнении двух условий - освобождения всех израильских заложников и отстранения представителей группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, от какой бы то ни было власти. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, общаясь с журналистами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября

Трамп на Генассамблее резко отчитал ООН

Президент США обвинил ООН в бездействии при решении мировых конфликтов. По его словам, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь".

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Юрист Кривцова: детям не могут запретить родной язык при самостоятельной работе в школе

Широкое обсуждения вызвала публикация на портале Latvijas vēstnesis, где мама школьницы задала вопрос - могут ли дети во время урока при подготовке совместного проекта общаться между собой на родной русском языке - и получила ответ, что по закону не могут.

