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Байрам Бегай: проведенные Латвией реформы вдохновили Албанию

© LETA 3 сентября, 2024 16:02

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

 Проведенные Латвией реформы и успех вдохновили Албанию встать на путь к вступлению в Европейский союз (ЕС), заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем президент Албании Байрам Бегай.

Бегай отметил, что в этом году исполняется 96 лет со дня установления дипломатических отношений между Латвией с Албанией.

Он уверен, что сегодняшняя встреча положительно скажется на двустороннем сотрудничестве в области экономики, туризме и других отраслях. Он доволен тем, что Латвия была непреклонна в своей позиции по продвижению Албании в ЕС, а также сотрудничеством двух стран, которое ежегодно расширяется.

Кроме того, Бегай уверен, что Латвии с Албанией необходимо углубить сотрудничество в сфере транспорта, чтобы туристический поток между государствами продолжал расти.

Ринкевич выразил заинтересованность Латвии в укреплении двустороннего сотрудничества и выразил благодарность за участие Албании в укреплении безопасности Латвии и Балтийского региона.

Президент Латвии выразил поддержку процессу интеграции Албании в ЕС и призвал продолжать реформы, подчеркнув, что страны-кандидаты в ЕС должны выполнять установленные критерии, а ЕС, в свою очередь, должен выполнять обещания, когда требования стран-кандидатов выполнены.

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