Автобусный кризис: третья попытка найти перевозчика в Сигулду и подозрения в картельном сговоре

Весной прошлого года был объявлен тендер на пассажирские автобусные перевозки в окрестностях Цесиса, Лимбажи и Сигулды; сумма договора — 28,838 млн евро на три года. В ноябре Автотранспортная дирекция из трех претендентов выбрала UAB Transrevis как лучшее. Фирма зарегистрирована в Литве, но тесно связана с вовлеченным в скандалы в Латвии Latvijas Sabiedriskais autobuss.

«Transrevis в ходе закупки продемонстрировал опыт работы в Литве, и любой, кто пользуется Интернетом, может проверить, что это существующая и работающая в Литве компания», — говорит председатель правления ATD Дин Мерирандс.

Transrevis — часть группы B-Bus, сказано на сайте компании. На сайте же группы предлагается выбор из двух фирм — Transrevis и SIA Latvijas Sabiedriskais autobuss. У обеих среди владельцев — зарегистрированная на Мальте Bus Group Ltd и в обеих в качестве единственного бенефициара указан Виталий Комар. Он в структуре владельцев появился после когда-то приближенного к власти в Риге и вовлеченного в коррупционные скандалы Александра Брандавса и его отца.

Владелец группы, Bus Group LTD, заложил принадлежащие ему доли в SIA B-Bus, которая также опосредованно владеет Transrevis, за 25 млн евро. Залогодержателем является связанный с Брандавсом гражданин Бельгии Марк Д`Эйген.

Совет по конкуренции 5 января 2023 года принял решение наказать трех поставщиков услуг общественного транспорта – Latvijas Sabiedriskais autobuss, Nordeka и Liepājas Autobusu parks, наложив штраф в размере почти двух миллионов евро.

«Картель создан с целью разделить этот рынок пассажирских перевозок и закрыть конкуренцию на 10 лет, тем самым искажая конкуренцию и препятствуя развитию других участников рынка», — сказал 18 января 2023 года на пресс-конференции тогдашний председатель Совета по конкуренции Юрис Гайкис. Первые две названные компании обжаловали это решение, и оно пока не вступило в силу. Но Liepājas Autobusu parks согласился выплатить штраф и заключил административный договор.

Решение Совета по конкуренции по времени совпало со вступлением в силу изменений в законодательстве, которые позволяют исключать участников картеля из закупок, даже если решение еще не вступило в силу. По этому поводу и.о председателя Совета по конкуренции Иева Шмите заметила, что с появления новой нормы прошло два года, и если у заказчика есть сигналы о том, что ее как-то пытаются обойти, то «определенно следует поднимать тревогу и говорить об этом».

Литовская «родственница» Latvijas Sabiedriskais autobuss, компания Transrevis в здешних конкурсах на перевозки стала появляться после решения Совета по конкуренции о картеле, свидетельствуют данные Бюро по надзору за закупками. Из решения можно понять, что выгодополучатель обеих названных фирм Виталий Комар был одним из самых активных участников картеля.

Заместитель руководителя Бюро по надзору за закупками Эвия Мугина отмечает, что возникает вопрос, к кому относятся «картельные» ограничения. Одно из возможных решений — относить их к собственникам. Но изменения, которые позволили бы ужесточить меры против вовлеченных в картели лиц, предусмотрев уголовную ответственность, политики в Сейме отвергли.

Сейчас можно запретить участие в закупках только конкретному юридическому лицу, в отношении которого принято решение.

Также нельзя в конкурсном предложении опираться на опыт и ресурсы наказанной таким образом фирмы.

Не является ли борьба Transrevis за лоты Цесиса, Лимбажи и Сигулды попыткой обойти ограничения, наложенные за нарушения конкуренции? Ни Виталий Комар, ни Latvijas Sabiedriskais autobuss на отправленные De facto вопросы по существу не ответили. Комар только прислал фрагмент из публично доступного решения Бюро по надзору за закупками, что Автотранспортная дирекция может заключить договор с Transrevis.

И по мнению Дирекции закупочная комиссия ничего не нарушила. Как сказал Дин Мерирандс, упомянутые ограничения относятся только к наказанному коммерсанту, а не к его «сестрам», «дочкам» и другим связанным предприятиям.

Результаты конкурса оспорило акционерное общество CATA. Бюро по надзору за закупками решение приняло 9 января. При этом, согласно закупочной документации, Transrevis должен был начать перевозки с 1 января. Но уже во время первых переговоров с победителем фирма сообщила дирекции, что может начать оказывать услугу в течение примерно полугода. Это значит, что даже если бы не было жалобы, Transrevis не мог бы начать перевозки в январе.

CATA планирует решение оспорить в суде.

«Конкурсная документация предусматривала только одну дату начала оказания услуги, которая уже позади. Нам непонятно, почему Автотранспортная дирекция, посмотрев в календарь, не принимает решение — вчера, сегодня, завтра — о прекращении закупки. На наш взгляд, невозможно в результате этого конкурса начать оказывать услугу 1 июля 2026 года, потому что это не 1 января 2025-го», — сказал передаче начальник службы пассажирских перевозок CATA Лотар Дравантс.

Чтобы жители не остались без общественного транспорта, дирекция продлила нынешний договор с CATA до середины следующего года. Перевозчика для этих двух лотов не могут найти уже долгое время. Первый конкурс закончился без результата, во втором победителем объявили Nordeka, но та не смогла вовремя начать перевозки и ATD после соответствующего решения суда разорвала договор.

В этот раз, возможно, складывается похожая ситуация с Transrevis. «Да, ситуация довольно интересная, учитывая, что Бюро по надзору за закупками приняло уже после того, как прошел срок начала оказания услуги. Мы продолжаем консультироваться и с вовлеченными структурами, которые могут дать нам какую-то свою оценку по этому вопросу, и с претендентами насчет их возможностей вообще начать эту услугу», — говорит Д. Мерирандс.