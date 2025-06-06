Авиакомпания задерживает рейсы? Теперь вы ждёте дольше и получаете меньше!

Размер компенсации также пересмотрен: для ближних рейсов она вырастет с 250 до 300 евро, но для дальних — сократится с 600 до 500 евро. Решение вызвало резкую критику со стороны правозащитников. Организация BEUC назвала новые правила шагом назад, заявив, что большинство задержек как раз укладываются в интервал от двух до четырёх часов, а значит, миллионы пассажиров теперь останутся без выплат.

Переговоры велись с 2013 года. Против продления сроков задержки активно выступали представители Германии, однако в итоге предложение поддержали страны, представляющие более 65% населения ЕС. Это и стало определяющим при принятии решения.

Ряд стран, включая Польшу, поддержали документ после закулисных переговоров. При этом Европейский парламент не участвовал в согласовании, что вызвало возмущение со стороны депутатов. Теперь у парламента есть четыре месяца, чтобы внести собственные предложения, которые потребуют поддержки абсолютного большинства.

Депутаты Европарламента уже заявили о недопустимости попыток обойти парламент в процессе принятия решений. Некоторые обвиняют правительства стран-членов в подрыве доверия и манипуляциях. В свою очередь, авиакомпании приветствуют новые условия: по их мнению, более высокий порог по времени задержки даст возможность минимизировать отмены рейсов и сохранить до 10 миллионов поездок в год.





