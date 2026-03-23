Авария в Мадонском крае унесла жизни трёх человек (2)

© LETA 23 марта, 2026 07:50

Выбор редакции 2 комментариев

Как информировала агентство LETA Госполиция, в результате трагического ДТП в Праулиенской волости Мадонского края погибли три человека.

В субботу, 21 марта, в Госполицию поступила информация о том, что на шоссе Р62 Краслава - Прейли - Мадона столкнулись автомашины BMW и Toyota Hilux.

Два человека погибли на месте происшествия, ещё один был доставлен в местное медучреждение, где скончался от полученных травм.

Госполиция выясняет обстоятельства случившегося. 

В субботу вечером в соцсетях распространялись видеозаписи, где снято место аварии, разбитые автомашины и пострадавшие.

Судя по видео, его снимал некий мужчина, проезжавший мимо места аварии, который вышел из машины, чтобы посмотреть, что случилось, и снять видео. Видно, что автор записи обходит обе разбитые машины, смотрит на пострадавших, один из которых ещё шевелится, но не оказывает первую помощь сразу же, хотя и обещает сделать это.

В другом видео видно, что к месту происшествия подъехала ещё пара автомашин и люди осматривают место.

Согласно Уголовному закону, человеку, который находится в состоянии, опасном для жизни, должна быть оказана помощь. В связи с этим Госполиция оценит ответственность авторов видеозаписей.

Паблик Sadursme.lv опубликовал у себя видео, на котором видно, как горит автомобиль BMW, сопроводив его текстом:

"Тяжёлая авария в Мадонском крае

• В BMW находились двое молодых людей, по словам очевидца, в сознании только водитель.
• В джипе был один водитель, он в сознании и находится рядом с автомашиной.

На место происшествия вызваны Служба неотложной медицинской помощи и Государственная пожарно-спасательная служба.

Сила удара была очень велика - обе автомашины после столкновения сильно побиты.

На спидометре BMW видна скорость - около 180 км/ч.

Надеемся на улучшение состояния здоровья пострадавших".

Впоследствии текст был дополнен: "Медики на месте происшествия констатировали смерть двух человек. Третьего пострадавшего доставили в больницу, но он умер от полученных травм. Увы, погибли все трое участников".

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

