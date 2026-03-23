В субботу, 21 марта, в Госполицию поступила информация о том, что на шоссе Р62 Краслава - Прейли - Мадона столкнулись автомашины BMW и Toyota Hilux.

Два человека погибли на месте происшествия, ещё один был доставлен в местное медучреждение, где скончался от полученных травм.

Госполиция выясняет обстоятельства случившегося.

В субботу вечером в соцсетях распространялись видеозаписи, где снято место аварии, разбитые автомашины и пострадавшие.

Судя по видео, его снимал некий мужчина, проезжавший мимо места аварии, который вышел из машины, чтобы посмотреть, что случилось, и снять видео. Видно, что автор записи обходит обе разбитые машины, смотрит на пострадавших, один из которых ещё шевелится, но не оказывает первую помощь сразу же, хотя и обещает сделать это.

В другом видео видно, что к месту происшествия подъехала ещё пара автомашин и люди осматривают место.

Согласно Уголовному закону, человеку, который находится в состоянии, опасном для жизни, должна быть оказана помощь. В связи с этим Госполиция оценит ответственность авторов видеозаписей.

Паблик Sadursme.lv опубликовал у себя видео, на котором видно, как горит автомобиль BMW, сопроводив его текстом:

"Тяжёлая авария в Мадонском крае

• В BMW находились двое молодых людей, по словам очевидца, в сознании только водитель.

• В джипе был один водитель, он в сознании и находится рядом с автомашиной.

На место происшествия вызваны Служба неотложной медицинской помощи и Государственная пожарно-спасательная служба.

Сила удара была очень велика - обе автомашины после столкновения сильно побиты.

На спидометре BMW видна скорость - около 180 км/ч.

Надеемся на улучшение состояния здоровья пострадавших".

Впоследствии текст был дополнен: "Медики на месте происшествия констатировали смерть двух человек. Третьего пострадавшего доставили в больницу, но он умер от полученных травм. Увы, погибли все трое участников".