Атака на Москву: Собянин сообщил о 32 сбитых дронах

Власти Москвы сообщили о масштабной атаке беспилотников на российскую столицу. Утром в воскресенье, 10 ноября, силы ПВО отразили несколько атак беспилотников, летевших на Москву; в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна сбито в общей сложности 32 дрона, сообщил мэр города Сергей Собянин. "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в своем Telegram-канале.

Baza сообщает, что утром в московских аэропортах Домодедово и Внуково был объявлен план "Ковер", в результате чего были задержаны рейсы на вылет и на прилет. Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Издание опубликовало видео уничтожения одного из дронов.

В соцсетях появились видео очевидцев, согласно которым после ударов дронов загорелись частные дома в подмосковных Софьино и Кратово. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Ранена 52-летняя местная жительница, она госпитализирована с ожогами в состоянии средней тяжести.

Украинские военные пока не комментировали сообщений об атаке беспилотников. Ранее Москва и область уже подвергались подобным атакам, но нынешняя стала одной из самых массированных с начала полномасштабной войны России против Украины, развязанной в феврале 2022 года.

Атаки на российские регионы

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на 10 ноября российские ПВО отразили атаки БПЛА на регионы России. 17 дронов были сбиты над Брянской областью, три - над Ростовской, два - над Белгородской и один - над Курской.

В брянских Telegram-каналах появились многочисленные фото и видео с пожаром. Есть предположения, что целью воздушной атаки могла быть местная воинская часть.

Начиная с весны 2024 года, атаки беспилотников на регионы России стали практически ежедневными. Москва обвиняет в них ВСУ. Киев редко официально комментирует атаки, но источники в спецслужбах Украины, как правило, отмечают, что речь идет об операциях Службы безопасности Украины (СБУ) или Главного управления разведки (ГУР).