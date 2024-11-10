Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 10. Ноября Завтра: Markuss, Marcis, Martins

Атака на Москву: Собянин сообщил о 32 сбитых дронах

© Deutsche Welle 10 ноября, 2024 12:04

Важно

На российскую столицу совершено несколько волн атак беспилотников. Росавиация объявила о временном ограничении работы аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Власти Москвы сообщили о масштабной атаке беспилотников на российскую столицу. Утром в воскресенье, 10 ноября, силы ПВО отразили несколько атак беспилотников, летевших на Москву; в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна сбито в общей сложности 32 дрона, сообщил мэр города Сергей Собянин. "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в своем Telegram-канале.

Baza сообщает, что утром в московских аэропортах Домодедово и Внуково был объявлен план "Ковер", в результате чего были задержаны рейсы на вылет и на прилет. Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Издание опубликовало видео уничтожения одного из дронов.

В соцсетях появились видео очевидцев, согласно которым после ударов дронов загорелись частные дома в подмосковных Софьино и Кратово. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Ранена 52-летняя местная жительница, она госпитализирована с ожогами в состоянии средней тяжести.

Украинские военные пока не комментировали сообщений об атаке беспилотников. Ранее Москва и область уже подвергались подобным атакам, но нынешняя стала одной из самых массированных с начала полномасштабной войны России против Украины, развязанной в феврале 2022 года.

Атаки на российские регионы

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на 10 ноября российские ПВО отразили атаки БПЛА на регионы России. 17 дронов были сбиты над Брянской областью, три - над Ростовской, два - над Белгородской и один - над Курской.

В брянских Telegram-каналах появились многочисленные фото и видео с пожаром. Есть предположения, что целью воздушной атаки могла быть местная воинская часть.

Начиная с весны 2024 года, атаки беспилотников на регионы России стали практически ежедневными. Москва обвиняет в них ВСУ. Киев редко официально комментирует атаки, но источники в спецслужбах Украины, как правило, отмечают, что речь идет об операциях Службы безопасности Украины (СБУ) или Главного управления разведки (ГУР).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
17 реакций
17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мошенники обчистили банковский счет пенсионерки и украли около 15 тысяч евро; как им это удалось?

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Рижанке Сармите однажды, в пятницу вечером, позвонили с незнакомого номера - неизвестный представился работником Tele2 и сказал, что на предприятии теперь действуют новые правила и надо перезаключить договор, иначе заблокируют номер телефона. Сармите испугалась и завела разговор с незнакомцем, сообщает программа "Без табу".

Рижанке Сармите однажды, в пятницу вечером, позвонили с незнакомого номера - неизвестный представился работником Tele2 и сказал, что на предприятии теперь действуют новые правила и надо перезаключить договор, иначе заблокируют номер телефона. Сармите испугалась и завела разговор с незнакомцем, сообщает программа "Без табу".

Читать
Загрузка

«В старину один такой скандал свалил бы правительство!»: Лиепниекс — об обществе и его нулевой реакции

Важно 17:37

Важно 0 комментариев

Полеты Кариньша, доклады госконтроля, мистические три миллиона, зарплаты в конвертах в правящей партии, скандалы вокруг Rail Baltica и airBaltic - все это происходит перед глазами у нас, жителей Латвии. Как такое возможно - допущено столько ошибок, а правительство продолжает работать и ничего не меняется?

Полеты Кариньша, доклады госконтроля, мистические три миллиона, зарплаты в конвертах в правящей партии, скандалы вокруг Rail Baltica и airBaltic - все это происходит перед глазами у нас, жителей Латвии. Как такое возможно - допущено столько ошибок, а правительство продолжает работать и ничего не меняется?

Читать

Пешком в школу — нормально это или нет? Многие считают, что 1,5 км своим ходом для ребенка — перебор

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Понятно, что еще 20 лет назад никому и в голову не приходило даже заговорить о том, что 15 минут пешком от дома до школы - это нечто из ряда вон выходящее. Однако времена изменились, поэтому многие считают, что для ребенка пройти 1,5 км пешком - совершенно неприемлемо, пишет Tautaruna.nra.lv.

Понятно, что еще 20 лет назад никому и в голову не приходило даже заговорить о том, что 15 минут пешком от дома до школы - это нечто из ряда вон выходящее. Однако времена изменились, поэтому многие считают, что для ребенка пройти 1,5 км пешком - совершенно неприемлемо, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Осенняя серость продолжается: прогноз на следующую неделю — без особых изменений

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на следующей неделе в стране по-прежнему будет царить осенняя серость.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на следующей неделе в стране по-прежнему будет царить осенняя серость.

Читать

В Старой Риге разместят скамейки, велоштативы, кусты и деревья на 600 с лишним тысяч евро

Новости Латвии 15:09

Новости Латвии 0 комментариев

Как информировал агентство LETA отдел внешней коммуникации Рижской думы, чтобы сделать Старую Ригу привлекательнее для жителей и гостей столицы, к празднику 18 ноября там планируется установить новые скамейки, велоштативы и более 50 контейнеров с деревьями и кустарниками.

Как информировал агентство LETA отдел внешней коммуникации Рижской думы, чтобы сделать Старую Ригу привлекательнее для жителей и гостей столицы, к празднику 18 ноября там планируется установить новые скамейки, велоштативы и более 50 контейнеров с деревьями и кустарниками.

Читать

«Так рано мышление не работает»: раннее начало учебы волнует школьников, медиков и омбудсмена

Латышские СМИ 14:16

Латышские СМИ 0 комментариев

Хотя дискуссии на эту тему идут годами, в стране до сих пор не установлено единое время, когда могут начинаться уроки. Бюро омбудсмена еще летом выслушало жалобы от родителей, чьи дети вынуждены вставать в пять утра, и сейчас призывает внести изменения в нормативные акты, чтобы никакой учебный процесс нельзя было начинать раньше восьми утра, сообщает TV3 Ziņas.

Хотя дискуссии на эту тему идут годами, в стране до сих пор не установлено единое время, когда могут начинаться уроки. Бюро омбудсмена еще летом выслушало жалобы от родителей, чьи дети вынуждены вставать в пять утра, и сейчас призывает внести изменения в нормативные акты, чтобы никакой учебный процесс нельзя было начинать раньше восьми утра, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Португальцы требуют повышения зарплат и пенсий

Мир 14:15

Мир 0 комментариев

Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы. По официальным данным, более половины всех работающих зарабатывают менее тысячи евро в месяц.

Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы. По официальным данным, более половины всех работающих зарабатывают менее тысячи евро в месяц.

Читать