Астероид «убийца городов» летит к Луне? НАСА прокомментировало последние расчёты

Небольшой астероид под названием 2024 YR4, обнаруженный в конце 2024 года, сначала считался потенциальным кандидатом на столкновение с Луной.

По ранним расчетам вероятность удара оценивалась примерно в 4,3 процента. Для космических прогнозов это довольно заметная цифра, поэтому объект быстро попал в поле внимания астрономов.

Астероид небольшой по космическим меркам — около 60 метров в диаметре. Но такие небесные тела иногда называют «убийцами городов»: если подобный объект падает на Землю, он способен уничтожить крупный город.

К счастью, на этот раз тревога оказалась преждевременной.

Новые наблюдения, сделанные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» в феврале, позволили уточнить траекторию астероида.

После пересчета орбиты NASA объявило полный «отбой тревоги».

По последним данным, 22 декабря 2032 года астероид пролетит мимо Луны на расстоянии около 13 200 миль — это примерно 21 200 километров.

Для космоса расстояние небольшое, но для столкновения его недостаточно.

Еще раньше ученые также исключили вероятность того, что этот астероид может столкнуться с Землей в ближайшее столетие.

Так что в декабре 2032 года у Луны будет лишь быстрый космический «визитер», а не опасный удар.

Иногда несколько новых наблюдений способны полностью изменить прогноз.

Даже когда речь идет о небесных телах размером с многоэтажный дом.

