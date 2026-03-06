Астероид «убийца городов» летит к Луне? НАСА прокомментировало последние расчёты

6 марта, 2026 11:16

Наука 0 комментариев

Еще недавно ученые обсуждали тревожный сценарий.

Небольшой астероид под названием 2024 YR4, обнаруженный в конце 2024 года, сначала считался потенциальным кандидатом на столкновение с Луной.

По ранним расчетам вероятность удара оценивалась примерно в 4,3 процента. Для космических прогнозов это довольно заметная цифра, поэтому объект быстро попал в поле внимания астрономов.

Астероид небольшой по космическим меркам — около 60 метров в диаметре. Но такие небесные тела иногда называют «убийцами городов»: если подобный объект падает на Землю, он способен уничтожить крупный город.

К счастью, на этот раз тревога оказалась преждевременной.

Новые наблюдения, сделанные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» в феврале, позволили уточнить траекторию астероида.

После пересчета орбиты NASA объявило полный «отбой тревоги».

По последним данным, 22 декабря 2032 года астероид пролетит мимо Луны на расстоянии около 13 200 миль — это примерно 21 200 километров.

Для космоса расстояние небольшое, но для столкновения его недостаточно.

Еще раньше ученые также исключили вероятность того, что этот астероид может столкнуться с Землей в ближайшее столетие.

Так что в декабре 2032 года у Луны будет лишь быстрый космический «визитер», а не опасный удар.

Иногда несколько новых наблюдений способны полностью изменить прогноз.

Даже когда речь идет о небесных телах размером с многоэтажный дом.
  

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

