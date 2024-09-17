Арнольд Шварценеггер «остепенился» в Германии

Экс-губернатору Калифорнии, американскому киноактеру Арнольду Шварценеггеруприсудили почетную докторскую степень в Берлине. Во вторник, 17 сентября, частная Высшая школа Hertie School отметила заслуги 77-летней звезды Голливуда в сфере защиты окружающей среды и устойчивого развития планеты.

Как отметила директор Высшей школы Hertie School, основанием для присуждения ученой степени стала его активная деятельность, направленная на защиту окружающей среды и в поддержку инноваций, и то влияние, которое он оказывает на ход дискуссии вокруг изменения климата во всем мире.

Торжественную речь на официальной церемонии присуждения степени произнес вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), cопредседатель партии "зеленых".

Hertie School - это частный университет с госаккредитацией, основанный в 2004 году. Он носит название торговой сети, которая была основана в 1892 году еврейским предпринимателем Херманом Тицем (Hermann Tietz). В настоящий момент школа насчитывает около 800 учащихся. В стенах этого частного университета тема устойчивого развития - одна из главных. В 2021 году здесь открылся Центр компетенций устойчивого развития и осуществляется проект "Устойчивый кампус".