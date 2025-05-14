Армия Нидерландов повысила уровень угрозы: что случилось?

Повышенный уровень угрозы означает, что военнослужащие должны усилить наблюдение за подозрительными лицами и транспортными средствами, а также дронами. Всего шкала угрозы состоит из шести уровней, высший из них — D — означает, что «целенаправленное нападение неминуемо в ближайшее время или уже случилось».

MIVD сообщило, что «другие страны все больше готовы заниматься диверсионной деятельностью, также вблизи границ Нидерландов». Конкретной угрозы военным объектам сейчас нет, уточнило ведомство.