По данным израильского командования, утром в среду из Ливана по Израилю запустили 50 реактивных снарядов. В населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.

ЦАХАЛ развертывает вторую дивизию в Ливане

Тем временем израильтяне развернули на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против "Хезболлах", сообщает в среду The Times of Israel. 36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й дивизией, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.

Израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В заявлении ЦАХАЛ подчеркивается, что любое строение, используемое "Хезболлах" для военных нужд, является целью. Накануне такое предписание получили жители еще 28 ливанских деревень.

Операция "Стрелы севера"

23 сентября Израиль на фоне обострения отношений с "Хезболлах" объявил о начале на ливанской территории наступательной операции под названием "Стрелы севера". В ходе операции ЦАХАЛ начал наносить точечные воздушные удары по Ливану, в том числе по Бейруту и его пригороду. Израильские военные заявили об уничтожении более чем десятка командиров "Хезболлах", в том числе лидера организации Хасана Насраллу.

Утром 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения "Хезболлах" в приграничном районе на юге Ливана.