Арманд Рукс: есть основания полагать, что Русиньш плохо кончил

«В ходе расследования мы выяснили, с кем он в последний раз общался, опросили многих людей, проверили информацию. Есть основания полагать, что этот человек плохо кончил. Но пока его останки не найдены, мы не можем сказать это на 100%. Если он плохо кончил, то меня в этой ситуации беспокоит то, что его останки могут так и не найти в болотах. Параллельно проверяется и другая версия, что он покинул Латвию и где-то скрывается», — сказал Рукс в интервью.

Напомним, Леон Русиньш на глазах у тёщи и своих детей убил бывшую жену. Перед этим женщина неоднократно жаловалась на преследование с его стороны, но не нашла защиты у правоохранителей. После Русиньш скрылся и остаётся ненайденным.