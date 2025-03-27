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Арманд Рукс: есть основания полагать, что Русиньш плохо кончил

© LETA 27 марта, 2025 16:04

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LETA

Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.

«В ходе расследования мы выяснили, с кем он в последний раз общался, опросили многих людей, проверили информацию. Есть основания полагать, что этот человек плохо кончил. Но пока его останки не найдены, мы не можем сказать это на 100%. Если он плохо кончил, то меня в этой ситуации беспокоит то, что его останки могут так и не найти в болотах. Параллельно проверяется и другая версия, что он покинул Латвию и где-то скрывается», — сказал Рукс в интервью.

Напомним, Леон Русиньш на глазах у тёщи и своих детей убил бывшую жену. Перед этим женщина неоднократно жаловалась на преследование с его стороны, но не нашла защиты у правоохранителей. После Русиньш скрылся и остаётся ненайденным. 

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