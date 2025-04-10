Арестованного генерала Попова отправят на войну в Украине

Бывший командующий 58-й гвардейской армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве, отправится на войну против Украины. В среду, 9 апреля, его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что его подзащитный обратился с таким ходатайством, попросив Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу.

Как передает ТАСС со ссылкой на Буйновского, обвинение попросило приговорить генерала к шести годам колонии общего режима, а также лишить его звания генерал-майора и назначить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Между тем "Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что Попов возглавит один из отрядов "Шторм Z", формируемых из подследственных и заключенных. Ранее Попов обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть его на фронт в Украине.