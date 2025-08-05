«Если вы не доверяете мне, то я не доверяю вам!» — с этой фразы премьера Эвики Силини на митинге учителей всё и началось. Власть в открытую демонстрирует: гражданам не верят. А если нет доверия — будет контроль. Жёсткий. Тотальный.

Свежая инициатива Минфина — как раз об этом. Формально речь идёт о борьбе с теневой экономикой. На деле — под подозрение попадает любой человек, который оперирует наличными суммами выше установленного минимума. Даже если деньги уже прошли через банковскую систему, обложены налогами и абсолютно легальны.

Что это? Борьба с серыми схемами — или атака на базовые свободы? Андрей Козлов уверен: такие меры не усилят экономику, а лишь ускорят отток капитала и приведут к ещё большему недоверию между обществом и государством. Ведь вместо помощи — подозрения, вместо партнёрства — контроль.

Почему ни одна инициатива не направлена на поддержку бизнеса? На создание рабочих мест? На укрепление реального сектора? Ответ очевиден: власть не видит в гражданах союзников. Только объект наблюдения.

Андрей Козлов подчёркивает: партия «Стабильности!» категорически против подобных шагов. Наличные деньги — это частная собственность. И никто не имеет права ставить под сомнение право человека распоряжаться ими свободно.