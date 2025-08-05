Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Андрей Козлов: Внёс 750 евро — ты под наблюдением. Добро пожаловать в новую Латвию (1)

Редакция PRESS 5 августа, 2025 10:13

Выбор редакции 1 комментариев

Политик и предприниматель Андрей Козлов прокомментировал инициативу Министерства финансов Латвии, согласно которой банки будут обязаны сообщать в Службу госдоходов и Финансовую разведку о каждом человеке, который внесёт более 750 евро наличными или снимет более 1500.

«Если вы не доверяете мне, то я не доверяю вам!» — с этой фразы премьера Эвики Силини на митинге учителей всё и началось. Власть в открытую демонстрирует: гражданам не верят. А если нет доверия — будет контроль. Жёсткий. Тотальный.

Свежая инициатива Минфина — как раз об этом. Формально речь идёт о борьбе с теневой экономикой. На деле — под подозрение попадает любой человек, который оперирует наличными суммами выше установленного минимума. Даже если деньги уже прошли через банковскую систему, обложены налогами и абсолютно легальны.

Что это? Борьба с серыми схемами — или атака на базовые свободы? Андрей Козлов уверен: такие меры не усилят экономику, а лишь ускорят отток капитала и приведут к ещё большему недоверию между обществом и государством. Ведь вместо помощи — подозрения, вместо партнёрства — контроль.

Почему ни одна инициатива не направлена на поддержку бизнеса? На создание рабочих мест? На укрепление реального сектора? Ответ очевиден: власть не видит в гражданах союзников. Только объект наблюдения.

Андрей Козлов подчёркивает: партия «Стабильности!» категорически против подобных шагов. Наличные деньги — это частная собственность. И никто не имеет права ставить под сомнение право человека распоряжаться ими свободно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 133 реакций
Комментарии (1) 133 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 7 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать