Андрей Козлов: нас учат экономить, пока власть сливает сотни миллионов

Впрочем, тут ещё эксперты могут поспорить: что это — отсутствие финансовой грамотности или преступление.

Вот на днях председатель Совета по фискальной политике, доктор экономики и профессор Инна Штейнбука в интервью ТВ-3 допустила, что и в дальнейшем государству придётся оказывать финансовую поддержку, то есть снова дотировать из кармана налогоплательщиков национальную авиакомпанию airBaltic, которая демонстрирует невероятную стабильность и предсказуемость, работая исключительно с убытками.

Если это и есть «финансовая грамотность», то латвийцев, выходит, учат совсем иному, чем практикуют сами чиновники. Как известно, в ковид и после него государство уже влило в airBaltic около 600 миллионов евро.

На одном из последних заседаний правительства было решено вложить в национальную авиакомпанию 14 миллионов… И, если верить такому авторитетному эксперту как профессор Штейнбука, это ещё не предел. Будут вкладывать вновь и вновь, рискуя стабильностью бюджета страны!

Что это значит для обычных людей - постоянные траты без отдачи. Безумие! Но для власти это стало нормой. На последнем же заседании правительства было одобрено предложение министерства сообщений о выделении дотаций и государственному предприятию «Латвияс дзелзцельш». «Железка» получила дотацию в размере 26 миллионов. Дошло уже до того, что без дотаций «Латвияс дзелзцельш» не в состоянии даже содержать инфраструктуру! Нетрудно предположить, что дотации будут нужны этому предприятию и в следующем году, и ещё через год.

Пора сказать прямо: сфера транзита и логистики фактически загублена, и власть держит её на искусственном дыхании за счёт налогоплательщиков. У меня в этой связи всего два вопроса: как долго мы будем субсидировать убыточные предприятия? И если и «железка», и airBaltic имеют статус объектов критической инфраструктуры, необходимой для НАТО, то логичнее их было бы субсидировать из натовского бюджета или из бюджета минобороны Латвии.