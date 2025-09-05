«Печально, что Латвия по всем признакам села на рельсы войны. Даже женщины, которые по природе своей должны повышать демографию, создавать семьи и воспитывать детей, теперь будут вынуждены вставать под ружьё. У женщин совсем другая обязанность в обществе, и то, что им хотят навязать военную службу, показывает: правящие думают только о войне», - считает политик.

По его мнению, создаётся впечатление, будто Латвия уже несколько лет живёт в состоянии войны, хотя страна ни с кем не воюет:

«Если правящие политики считают, что мы воюем, тогда нужно официально вводить военное положение, замораживать зарплаты депутатов и чиновников, и жить по законам военного времени. Только сейчас по этим законам живёт простой народ, а не чиновники, которых в нашей стране огромное количество».

Особое возмущение у политика вызвало то, что инициатива исходит от партии «Прогрессивные»:

«Очень странно, что партия, называющая себя прогрессивной, делает “прогрессивные” шаги не в сторону развития общества и экономики, а в сторону милитаризации. Хотелось бы увидеть, как они сами отправляют своих сыновей, дочерей, жён и сестёр на военную службу. Ведь если депутаты принимают такие законы, их семьи тоже должны быть примером для общества».

С иронией Андрей Козлов добавляет:

«Посмотрев на детей некоторых прогрессивных политиков, можно заметить, что они в руках держали разве что радужные флажки, но никак не оружие. Поэтому будет особенно интересно посмотреть, как они отправят своих близких служить в армии».