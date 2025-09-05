Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Андрей Козлов: надеюсь, первыми на фронт пойдут жены и дети тех, кто держал в руках радужные флажки? (1)

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 10:17

Выбор редакции 1 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс из партии «Прогрессивные» заявил, что с 2028 года военная служба в Латвии станет обязательной и для женщин, — эту инициативу резко раскритиковал политик из партии «Стабильности!» Андрей Козлов. По его словам, такое решение говорит о том, что страна окончательно встала на военный путь.

«Печально, что Латвия по всем признакам села на рельсы войны. Даже женщины, которые по природе своей должны повышать демографию, создавать семьи и воспитывать детей, теперь будут вынуждены вставать под ружьё. У женщин совсем другая обязанность в обществе, и то, что им хотят навязать военную службу, показывает: правящие думают только о войне», - считает политик. 

По его мнению, создаётся впечатление, будто Латвия уже несколько лет живёт в состоянии войны, хотя страна ни с кем не воюет:

«Если правящие политики считают, что мы воюем, тогда нужно официально вводить военное положение, замораживать зарплаты депутатов и чиновников, и жить по законам военного времени. Только сейчас по этим законам живёт простой народ, а не чиновники, которых в нашей стране огромное количество».

Особое возмущение у политика вызвало то, что инициатива исходит от партии «Прогрессивные»:

«Очень странно, что партия, называющая себя прогрессивной, делает “прогрессивные” шаги не в сторону развития общества и экономики, а в сторону милитаризации. Хотелось бы увидеть, как они сами отправляют своих сыновей, дочерей, жён и сестёр на военную службу. Ведь если депутаты принимают такие законы, их семьи тоже должны быть примером для общества».

С иронией Андрей Козлов добавляет:

«Посмотрев на детей некоторых прогрессивных политиков, можно заметить, что они в руках держали разве что радужные флажки, но никак не оружие. Поэтому будет особенно интересно посмотреть, как они отправят своих близких служить в армии».

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

