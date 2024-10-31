Андрей Козлов: Мичеревскис забыл о проблемах Риги, увлекшись русофобией и политической показухой

— Андрей, недавно вы высказались по поводу комментариев Мариса Мичеревскиса о "больной русской нации". Как вы оцениваете такие заявления со стороны депутата Рижской думы?

— Я считаю, что для человека, который должен представлять интересы горожан, такие высказывания абсолютно недопустимы. Мичеревскис не просто публичная личность, он депутат Рижской думы, и его высказывания напрямую отражают не только его личное мнение, но и ту ответственность, с которой он, к сожалению, кажется, полностью утратил связь. Его "анализы" в духе "русская нация больна" совершенно неуместны и вредны. Проблемы Риги не решаются громкими фразами, и его работа в думе должна быть посвящена улучшению жизни горожан, а не разжиганию розни.

— Почему вы думаете, что такие заявления опасны именно для Латвии?

— Потому что если у нас, у Латвии, рядом такой крупный сосед, как Россия, то любые негативные изменения на её территории — будь то кризис или, не дай бог, распад — ударят и по нам. Это создаёт нестабильность, увеличивает потоки мигрантов, приводит к экономическим и социальным потрясениям. Депутат, который не понимает этих вещей и высказывает подобную агрессивную риторику, попросту забывает о тех рисках, которые нависают над его страной и его городом. Наша задача — строить стабильные и безопасные условия для всех рижан, а не подливать масла в огонь.

— Как вы считаете, почему Мичеревскис решил сменить городские задачи на геополитические?

— Думаю, он давно забыл, кто его избирал и зачем. Не могу не напомнить, что его избрали на выборах 2020 года — его поддержали рижане, ожидавшие от него конкретных шагов по улучшению города. Но вскоре после выборов он покинул партию, от которой прошёл, и вместе с другими перебежчиками создал группу "Код для Риги", которая вообще не отражает волю избирателей и не оформлена в полноценную партию.

Видимо, он посчитал, что громкие заявления принесут ему больше известности, чем работа над дорогами, мостами и коммунальными вопросами. Но такой подход отдаляет его от рижан, которые просто хотят, чтобы их депутат решал реальные городские проблемы, а не занимался псевдоаналитикой.

— Вы считаете, что ему не хватает ответственности перед избирателями?

— Определённо. Мичеревскис фокусируется на разжигании розни и геополитических обсуждениях, тогда как его работа в думе должна быть направлена на интересы горожан. Политика на местах — это забота о тех, кто доверил тебе этот пост, и действия, направленные на улучшение жизни в городе. Мы, в партии "Стабильности!", уверены, что депутат должен служить интересам всех жителей Риги вне зависимости от их национальности. Нельзя забывать о том, кто тебя избирал, и использовать своё положение для продвижения личных взглядов, особенно если они приводят к расколу в обществе.