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Анатолий Голубов: агрессия в интернете часто бывает реакцией на страх

© Латвийское радио 4 30 ноября, 2024 13:54

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Главный редактор портала rus.delfi.lv Анатолий Голубов написал колонку в поддержку журналиста и ведущей Латвийского Радио 4 Ольги Князевой, которая недавно подверглась атакам в соцсетях из-за вырванной из контекста фразы о госязыке. В эфире программы ЛР-4 «Открытый разговор» Голубов сказал, что в последнее время подобные случаи в интернете происходят регулярно, при этом частью проблемы он видит атмосферу страха в обществе.

Отвечая на вопрос ведущей Анны Строй, что побудило его написать эту колонку, Голубов сказал, что не переносит, когда кого-то «буллят».

«Мне показалось, что было важно выступить, потому что это не первый кейс, это происходит в последнее время регулярно», — сказал главред.

По его словам, в последние годы в соцсетях все чаще происходит травля и «отмена». Голубов отметил, что его позицию разделяет вся редакция rus.delfi.lv, а после публикации он получил много положительных отзывов.

В свою очередь, член Латвийского совета по этике в СМИ Александр Мирлин заметил, что во всем мире обострилась нетерпимость к другим взглядам.

«На мой взгляд, достаточно важная проблема в том, что критике или травле (…) подверглась передача, которая пытается решать эти же вопросы. И вот это особенно обидно» — сказал Мирлин.

«В первую очередь, на ситуацию влияет атмосфера страха, которая есть в нашем обществе. И это нормально — добавил Анатолий Голубов. — Потому что я бы сказал, что, наверное, где-то после ковида люди начали бояться. Сначала ковида как болезни, потом от прививок, побочек и всего остального. Потом уже появилась война, и они боятся до сих пор. И это биология».

Главред пояснил, что зачастую реакцией на страх является агрессия:

«Люди, которых мы сейчас видим в интернете, они атакуют. Их мало, но они очень агрессивны, заметны. И они атакуют. И есть огромное число людей, которые ничего не делают, но просто пытаются быть незаметными».

Журналист Латвийского радио 4 Ольга Князева подверглась хейтерским атакам в соцсетях после того, как в эфире своей передачи процитировала вопрос слушателя. Она уже обратилась в Службу госбезопасности. 

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