Анархисты оставили Берлин без электричества ради «природы и жизни»

Анархисты в Берлине взяли на себя ответственность за поджоги двух опор высоковольтной линии электропередачи, в результате которых отключилась подача электричества на юго-востоке немецкой столицы. Авторы заявления на левоэкстремистском сайте Indymedia назвали себя анархистской группой, атакующей "военно-промышленный комплекс", обратила внимание во вторник, 9 сентября, газета Die Welt.

Действия поджигателей обозначаются как целенаправленная атака на критически важную инфраструктуру. Ущерб, который понесли из-за отключения электричества местные жители, авторы письма назвали оправданным в сравнении с "уничтожением природы и жизни", которое, по их словам, осуществляют расположенные в том же районе фирмы.

Утром того же дня произошло масштабное отключение электроэнергии на юго-востоке Берлина. В результате пожара пострадали несколько линий напряжением 110 кВ, а также несколько подстанций и районная котельная в Нойкёльне. По данным службы Stromnetz Berlin, без электричества оставались около 42 тысяч домохозяйств и 3000 предприятий. Затронуты оказались полицейский участок, пожарная часть и станция цифровой радиосвязи. На юго-востоке Берлина перестали ходить пригородные электрички и трамваи, не работали светофоры.

Сетевые компании Vattenfall и Stromnetz Berlin пытались подключить альтернативные линии электропередачи. К полудню службы сообщили о восстановлении энергоснабжения примерно 15 тысяч потребителей, передает агентство dpa.

К расследованию подключилась спецслужба, занимающаяся расследованием политически мотивированных преступлений. Следствие ведется по подозрению в поджоге, заявили Die Welt в полиции.