Анархисты оставили Берлин без электричества ради «природы и жизни»

© Deutsche Welle 10 сентября, 2025 07:44

Мир 0 комментариев

Поджог двух опор ЛЭП в Берлине, в результате которого остались без электричества более 40 тысяч домохозяйств и 3 тысячи предприятий, был назван атакой на компании ВПК анархистской группировкой.

Анархисты в Берлине взяли на себя ответственность за поджоги двух опор высоковольтной линии электропередачи, в результате которых отключилась подача электричества на юго-востоке немецкой столицы. Авторы заявления на левоэкстремистском сайте Indymedia назвали себя анархистской группой, атакующей "военно-промышленный комплекс", обратила внимание во вторник, 9 сентября, газета Die Welt.

Действия поджигателей обозначаются как целенаправленная атака на критически важную инфраструктуру. Ущерб, который понесли из-за отключения электричества местные жители, авторы письма назвали оправданным в сравнении с "уничтожением природы и жизни", которое, по их словам, осуществляют расположенные в том же районе фирмы.

Утром того же дня произошло масштабное отключение электроэнергии на юго-востоке Берлина. В результате пожара пострадали несколько линий напряжением 110 кВ, а также несколько подстанций и районная котельная в Нойкёльне. По данным службы Stromnetz Berlin, без электричества оставались около 42 тысяч домохозяйств и 3000 предприятий. Затронуты оказались полицейский участок, пожарная часть и станция цифровой радиосвязи. На юго-востоке Берлина перестали ходить пригородные электрички и трамваи, не работали светофоры.

Сетевые компании Vattenfall и Stromnetz Berlin пытались подключить альтернативные линии электропередачи. К полудню службы сообщили о восстановлении энергоснабжения примерно 15 тысяч потребителей, передает агентство dpa.

К расследованию подключилась спецслужба, занимающаяся расследованием политически мотивированных преступлений. Следствие ведется по подозрению в поджоге, заявили Die Welt в полиции.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

