Американский стример до сих пор не выставил Латвии счёт. Как он вообще оказался на Памятнике Свободы?

Визит связали с инициативой Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), а сотрудникам агентства уже более месяца приходится оправдываться за организацию поездки и отвечать на главный вопрос: как, собственно, американский стример оказался на Памятнике Свободы?

Портал pietiek.com получил ответы ЛАИР на запрос Lato Lapsa, в которых предпринята попытка объяснить подробности визита «звезды» YouTube. Press.lv ниже приводит пересказ ответов директора агентства Иевы Ягере.

Ввизит инфлюенсера в Латвию был не инициативой ЛАИР, а «спонтанным» заездом в рамках его тура по Балтике, - такой версии придерживается руководитель агентства. По ее словам, решение о координации поездки Латвия приняла вместе с Литвой и Эстонией всего за три дня до события. Официально руководитель ЛАИР объясняет внезапное подключение «заботой о безопасности» и шансом «популяризировать страну» для 42 миллионов подписчиков блогера.

Изначально расходы Латвии в рамках совместного с соседями проекта оценивались примерно в 30 тысяч евро, столько же потратили Литва и Эстония. В смете фигурировали транспорт, охрана, фото- и видеосъёмка, организация мероприятий и прочие технические расходы. Конкретно для Латвии ЛАИР запланировала 680 евро без НДС за аренду генератора и транспорт, а также 9 800 евро без НДС за услуги, связанные с участием IShowSpeed. Фактическая сумма к оплате сейчас — те же 9 800 евро (счёт от представителей блогера пока не получен).

Критики напоминают, что в досье IShowSpeed есть реклама азартных игр и скандальные выходки. В ЛАИР утверждают, что запрещённую и неэтичную рекламу осуждают. По их данным, во время трансляции третьи лица использовали материалы блогера, чтобы продвигать нелегальные азартные игры и другой неподходящий контент. Эти действия, заявляют в агентстве, происходили без разрешения и были вне их контроля. ЛАИР уже обратилась в CERT.LV и другие структуры с просьбой ограничить распространение такого контента и защитить репутацию Латвии.

Иева Ягере подчёркивает, что роль агентства исключительно координационная, без возможности влиять на поведение блогера или содержание трансляций. Агентство подготовило лишь перечень мест, которые IShowSpeed мог бы посетить за короткое время в Риге, но выбор маршрута он сделал сам. Инцидент у Бривибас памятника, по версии директора, стал «экстренным решением охраны» для обеспечения безопасности стримера в толпе. Первоначально гонорар для IShowSpeed не предусматривался — речь шла лишь о покрытии необходимых расходов на визит, включая техническое обеспечение.

Насколько это было выгодно для Латвии? В агентстве подсчитали, что рижский эпизод уже собрал 7,8 миллиона просмотров на YouTube. По расчётам ЛАИР это означает 1,63 евро за тысячу просмотров против 40–50 евро при классической рекламе. При этом реальные расходы латвийской стороны сейчас — это аренда генератора и транспорта.