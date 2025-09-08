Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Америка возвращается домой; сдерживание России и Китая больше не приоритет: Politico

8 сентября, 2025

Выбор редакции 0 комментариев

Чиновники Пентагона предлагают министерству уделить приоритетное внимание защите родины и Западного полушария, что является резким отходом от многолетней политики военных, направленной на противодействие угрозе со стороны Китая, пишет Politico.

Согласно трем лицам, ознакомленным с ранними версиями отчета, в проекте новой Стратегии национальной обороны, который поступил на стол министра обороны Пита Хегсета на прошлой неделе, внутренние и региональные миссии ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва.

Этот шаг станет значительным отходом от политики последних администраций демократов и республиканцев, включая первый срок президента Дональда Трампа, когда он называл Пекин величайшим соперником Америки. И это, вероятно, разозлит ястребов по отношению к Китаю в обеих партиях, которые считают руководство этой страны угрозой для безопасности США.

«Это будет серьезным сдвигом для США и их союзников на нескольких континентах, — сказал один из людей, ознакомленных с проектом документа. - Старые обещания США подвергаются сомнению».

Отчет обычно публикуется в начале каждого президентского срока, и Хегсет еще может внести изменения в план. Но во многих отношениях сдвиг уже происходит. Пентагон мобилизовал тысячи солдат Национальной гвардии для поддержки правоохранительных органов в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, а также направил несколько военных кораблей и истребителей F-35 в Карибский бассейн для пресечения потока наркотиков в США.

В результате нанесенного удара на этой неделе, как утверждается, были убиты 11 подозреваемых членов венесуэльской банды Tren de Aragua в международных водах, что стало важным шагом в использовании вооруженных сил для уничтожения некомбатантов.

Пентагон также установил военную зону на южной границе с Мексикой, которая позволяет войскам задерживать гражданских лиц, что обычно является прерогативой правоохранительных органов.

Новая стратегия в значительной степени отменит приоритеты первой Национальной оборонной стратегии администрации Трампа 2018 года, которая ставила сдерживание Китая во главу угла усилий Пентагона. «Становится все более очевидным, что Китай и Россия хотят сформировать мир, соответствующий их авторитарной модели», — говорилось в первых абзацах этого документа.

При этом Трамп продолжает высказываться в жесткой риторике по отношению к Китаю, в том числе вводя ошеломляющие пошлины на товары из Пекина и обвиняя китайского президента Си Цзиньпина в «заговоре против» США после того, как тот встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным на военном параде в столице страны.

Элбридж Колби, глава отдела политики Пентагона, возглавляет разработку стратегии. Он сыграл ключевую роль в написании версии 2018 года во время первого срока Трампа. Несмотря на свой долгий послужной список как ястреба в отношении Китая, Колби согласен с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в желании освободить США от иностранных обязательств.

Союзники США особенно обеспокоены последствиями обзора глобальной позиции, поскольку он может привести к выводу американских войск из Европы и Ближнего Востока и сокращению важных программ помощи в области безопасности.

Представитель Пентагона и европейский дипломат подтвердили сообщение Financial Times о том, что Инициатива Пентагона по безопасности в Балтии, в рамках которой Латвии, Литве и Эстонии ежегодно выделяются сотни миллионов долларов на укрепление обороны и военной инфраструктуры, в этом году лишится финансирования. Дипломат указал, что деньги из этой инициативы пошли на покупку американского оружия и «получили сильную поддержку, помогая ускорить развитие ключевых возможностей и позволяя приобрести американские системы, такие как HIMARS».

Союзники по НАТО с нарастающим беспокойством ожидают, что часть из примерно 80 000 американских военнослужащих в Европе покинет регион в течение следующих нескольких лет. Во время визита нового президента Польши в Белый дом в среду Трамп заявил, что США не будут выводить войска из этой страны. Однако он признал, что рассматривает возможность сокращения численности военнослужащих в других частях континента.

12.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать