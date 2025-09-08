Америка возвращается домой; сдерживание России и Китая больше не приоритет: Politico

Согласно трем лицам, ознакомленным с ранними версиями отчета, в проекте новой Стратегии национальной обороны, который поступил на стол министра обороны Пита Хегсета на прошлой неделе, внутренние и региональные миссии ставятся выше противодействия таким противникам, как Пекин и Москва.

Этот шаг станет значительным отходом от политики последних администраций демократов и республиканцев, включая первый срок президента Дональда Трампа, когда он называл Пекин величайшим соперником Америки. И это, вероятно, разозлит ястребов по отношению к Китаю в обеих партиях, которые считают руководство этой страны угрозой для безопасности США.

«Это будет серьезным сдвигом для США и их союзников на нескольких континентах, — сказал один из людей, ознакомленных с проектом документа. - Старые обещания США подвергаются сомнению».

Отчет обычно публикуется в начале каждого президентского срока, и Хегсет еще может внести изменения в план. Но во многих отношениях сдвиг уже происходит. Пентагон мобилизовал тысячи солдат Национальной гвардии для поддержки правоохранительных органов в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, а также направил несколько военных кораблей и истребителей F-35 в Карибский бассейн для пресечения потока наркотиков в США.

В результате нанесенного удара на этой неделе, как утверждается, были убиты 11 подозреваемых членов венесуэльской банды Tren de Aragua в международных водах, что стало важным шагом в использовании вооруженных сил для уничтожения некомбатантов.

Пентагон также установил военную зону на южной границе с Мексикой, которая позволяет войскам задерживать гражданских лиц, что обычно является прерогативой правоохранительных органов.

Новая стратегия в значительной степени отменит приоритеты первой Национальной оборонной стратегии администрации Трампа 2018 года, которая ставила сдерживание Китая во главу угла усилий Пентагона. «Становится все более очевидным, что Китай и Россия хотят сформировать мир, соответствующий их авторитарной модели», — говорилось в первых абзацах этого документа.

При этом Трамп продолжает высказываться в жесткой риторике по отношению к Китаю, в том числе вводя ошеломляющие пошлины на товары из Пекина и обвиняя китайского президента Си Цзиньпина в «заговоре против» США после того, как тот встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным на военном параде в столице страны.

Элбридж Колби, глава отдела политики Пентагона, возглавляет разработку стратегии. Он сыграл ключевую роль в написании версии 2018 года во время первого срока Трампа. Несмотря на свой долгий послужной список как ястреба в отношении Китая, Колби согласен с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в желании освободить США от иностранных обязательств.

Союзники США особенно обеспокоены последствиями обзора глобальной позиции, поскольку он может привести к выводу американских войск из Европы и Ближнего Востока и сокращению важных программ помощи в области безопасности.

Представитель Пентагона и европейский дипломат подтвердили сообщение Financial Times о том, что Инициатива Пентагона по безопасности в Балтии, в рамках которой Латвии, Литве и Эстонии ежегодно выделяются сотни миллионов долларов на укрепление обороны и военной инфраструктуры, в этом году лишится финансирования. Дипломат указал, что деньги из этой инициативы пошли на покупку американского оружия и «получили сильную поддержку, помогая ускорить развитие ключевых возможностей и позволяя приобрести американские системы, такие как HIMARS».

Союзники по НАТО с нарастающим беспокойством ожидают, что часть из примерно 80 000 американских военнослужащих в Европе покинет регион в течение следующих нескольких лет. Во время визита нового президента Польши в Белый дом в среду Трамп заявил, что США не будут выводить войска из этой страны. Однако он признал, что рассматривает возможность сокращения численности военнослужащих в других частях континента.