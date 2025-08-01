«В регионах уже давно не хватает людей для простых работ — заготовка дров, садоводство, мелкий ремонт. Раньше это делали местные алкоголики, но их больше нет — кто-то умер, кто-то в соццентрах. Реальность такова: без рабочей силы из третьих стран мы не справимся», — написала в соцсетях одна из жительниц Латвии.

Reģionos jau sen trūkst cilvēku vienkāršiem darbiem kā malkas sagatavošanai, dārza darbiem, remontiem. Agrāk šos darbus veica vietējie alkoholiķi, bet šodien viņu vairs nav, daļa miruši, citi sociālajos centros. Patiesība ir tāda, bez trešo valstu darbaspēka vairs neiztikt. — Ineta Karels (@IKarels) July 31, 2025

Публикация вызвала бурную дискуссию. Одни называют происходящее деградацией рынка труда и утверждают, что страна теряет суверенитет. Другие напоминают: спрос рождает предложение, а жители Латвии сами отказываются от тяжёлой физической работы — особенно за те деньги, которые готовы платить работодатели.

@IvarsAuzins:

@svilpaste (Strix aluco):

«Как насчёт того, чтобы платить достойно за физически тяжёлую, пусть и несложную работу? Тогда и желающие найдутся. Те, кто платит нормально, не страдают от нехватки рабочих рук.»

@taisnibaskalps:

«Дайте людям возможность — кредиты, не закрывайте школы, и сёла будут жить. Много кто уже купил старые дома в деревнях и восстанавливает их. Им нужны помощники.»

@AndraKaupe:

«Ещё только не хватало, чтобы орды нищих из третьих стран бродили по деревням, пугали собак, топтали огороды и резали овец!»

@ReinisLusis:

«Вы хотите завезти “рабов”, но получаете людей с амбициями. Местные алкоголики были частью нашей социальной иерархии — а мигранты не будут играть по нашим правилам.»

@Maija_Mori:

«Вы серьёзно думаете, что мигрант из Африки знает, как ухаживать за латвийским огородом? Если человек не может въехать легально — откуда уверенность, что он хочет и будет работать?»