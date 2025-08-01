Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Алкоголики вымерли — работать некому»: латвийцы спорят о том, откуда взять работников на селе (1)

Редакция PRESS 1 августа, 2025 21:10

Мнения 1 комментариев

В Латвии растёт число трудовых мигрантов из третьих стран, особенно в регионах и столице. Пока одни выражают тревогу по поводу концентрации иммигрантов в районах Риги, другие отмечают: без них уже невозможно обойтись. Особенно остро нехватка рабочей силы ощущается в сельской местности.

«В регионах уже давно не хватает людей для простых работ — заготовка дров, садоводство, мелкий ремонт. Раньше это делали местные алкоголики, но их больше нет — кто-то умер, кто-то в соццентрах. Реальность такова: без рабочей силы из третьих стран мы не справимся», — написала в соцсетях одна из жительниц Латвии.

Публикация вызвала бурную дискуссию. Одни называют происходящее деградацией рынка труда и утверждают, что страна теряет суверенитет. Другие напоминают: спрос рождает предложение, а жители Латвии сами отказываются от тяжёлой физической работы — особенно за те деньги, которые готовы платить работодатели.

@IvarsAuzins:
«В регионах уже давно не хватает людей для простых работ — заготовки дров, садовых дел, мелкого ремонта. Раньше это делали местные алкоголики, но их больше нет. Без мигрантов уже не обойтись.»
@svilpaste (Strix aluco):
«Как насчёт того, чтобы платить достойно за физически тяжёлую, пусть и несложную работу? Тогда и желающие найдутся. Те, кто платит нормально, не страдают от нехватки рабочих рук.»
@taisnibaskalps:
«Дайте людям возможность — кредиты, не закрывайте школы, и сёла будут жить. Много кто уже купил старые дома в деревнях и восстанавливает их. Им нужны помощники.»
@AndraKaupe:
«Ещё только не хватало, чтобы орды нищих из третьих стран бродили по деревням, пугали собак, топтали огороды и резали овец!»
@ReinisLusis:
«Вы хотите завезти “рабов”, но получаете людей с амбициями. Местные алкоголики были частью нашей социальной иерархии — а мигранты не будут играть по нашим правилам.»
@Maija_Mori:
«Вы серьёзно думаете, что мигрант из Африки знает, как ухаживать за латвийским огородом? Если человек не может въехать легально — откуда уверенность, что он хочет и будет работать?»

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

