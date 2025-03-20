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Алкоголь, погоня и прославление России: как под Резекне со стрельбой пьяного водителя задерживали. ВИДЕО

Редакция PRESS 20 марта, 2025 14:08

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Facebook/ Valsts policija

В прошедшие выходные сотрудники Государственной полиции, выполняя служебные обязанности, в волости Сакстагалс Резекненского края заметили автомобиль «Mitsubishi Pajero», который выполнял подозрительные маневры, и приняли решение его проверить, сообщает портал «tv3.lv» со ссылкой на Государственную полицию.

Водитель не подчинился законным требованиям правоохранителей остановить автомобиль и начал бегство. Выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — 1,83 промилле. В связи с данным происшествием Государственная полиция возбудила пять административных процессов и одно уголовное дело.

14 марта около 23:47 сотрудники Северо-Латгальского участка, выполняя служебные обязанности, заметили автомобиль, который совершал подозрительные маневры, передвигаясь по лесной дороге недалеко от трассы «Екабпилс—Резекне—Лудза—граница России». Правоохранители решили проверить транспортное средство, свернули на указанную лесную дорогу и обнаружили там автомобиль «Mitsubishi Pajero».

В момент, когда полицейский экипаж приблизился к машине, водитель резко начал движение и попытался скрыться. Сотрудники полиции включили специальные световые сигналы служебного автомобиля и приказали водителю остановиться, но тот открыто проигнорировал законные требования Государственной полиции и начал бегство. Полицейские начали преследование и неоднократно требовали от водителя остановиться, однако он продолжал удирать.

Учитывая, что водитель продолжал бегство, выехал с лесной дороги на главную государственную трассу «Екабпилс—Резекне—Лудза—граница России», продолжал игнорировать неоднократные требования полиции остановиться и своими действиями создавал повышенную угрозу для других участников дорожного движения, их безопасности, а также собственной жизни, полицейские приняли решение использовать служебное огнестрельное оружие для остановки автомобиля. После двух предупредительных выстрелов в воздух водитель по-прежнему не реагировал, поэтому правоохранители произвели два прицельных выстрела по заднему колесу транспортного средства. Спустя мгновение автомобиль был остановлен, а мужчина задержан.

Во время задержания сотрудники полиции обнаружили на заднем стекле автомобиля наклейки с гербом Российской Федерации, а также наклейку с пятиконечной звездой, оплетенной Георгиевской лентой, что свидетельствует об использовании символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, в публичном месте. Также еще во время погони было установлено, что автомобиль не имеет закрепленного в установленном порядке государственного регистрационного номера.

Против водителя возбуждено несколько административных и уголовных дел

В целом в отношении мужчины начаты пять административных процессов и одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки выяснилось, что водитель не зарегистрировал автомобиль в установленном порядке, а также на нем отсутствовал регистрационный номер, чем он нарушил первую и вторую часть 9-й статьи и первую и третью часть 72-й статьи Закона о дорожном движении. Кроме того, в отношении него возбуждено административное дело за неповиновение лицу, имеющему полномочия проверять документы водителя транспортного средства, а также за неоднократный отказ выполнить требование остановить транспортное средство (побег).

Мужчина также нарушил статью 13.1 Закона об административных наказаниях, то есть использовал в публичном месте символику, прославляющую военную агрессию и военные преступления. Помимо этого, он проигнорировал дорожный знак № 207 «Движение без остановки запрещено».

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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