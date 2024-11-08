Айнарс Миелавс споёт с дочкой на презентации своей книги в Национальной библиотеке

В Рижском книжном фестивале примут участие 34 издательства, которые предложат читателям широкий выбор книг, а также встречи с авторами, дискуссии и концерты. Издательства подготовят книги разных жанров – как новейшую переводную литературу, так и оригинальные произведения латвийских авторов. Предложение будет включать книги по искусству, поэзии, лингвистике, исследовательские публикации, детские книги, фэнтези, романтику, историю...

Разнообразной будет и культурная программа. Сегодня в 15.00 часов известный латышский музыкант Айнарс Миелавс по случаю презентации своей книги «Когда луна падает в море», устроит концерт вместе со своей дочерью Терезой.

В программе разнообразные мероприятия для детей и взрослых.