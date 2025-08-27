airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Полеты по этому маршруту планируются с конца марта до конца октября 2026 года.

Рейсы из Риги в Каунас авиакомпания будет выполнять по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 23:20, а рейсы из Каунаса в Ригу - по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам в 5:35.

Продолжительность полета между двумя городами составит приблизительно 50 минут.

Вице-президент "airBaltic" по вопросам маршрутной сети Мантис Врубляускас отметил, что новое соединение с Каунасом будет способствовать более тесному сотрудничеству стран Балтии и повысит мобильность в регионе, одновременно укрепив позиции "airBaltic" как лидера региона. Кроме того, этот маршрут улучшит доступность региона и будет способствовать развитию бизнеса и туризма между Латвией и Литвой.

Как сообщалось, в 2024 году концерн "airBaltic" работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.

В настоящее время 97,97% акций "airBaltic" принадлежат государству, а 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1".

30 июня этого года Федеральное управление по картелям Германии разрешило авиакомпании "Lufthansa" приобрести 10% акций "airBaltic".

После первоначального публичного размещения акций (IPO) размер участия "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой потенциального IPO. Сделка предусматривает и то, что "Lufthansa Group" после потенциального IPO будет владеть не менее 5% капитала "airBaltic".

30 августа 2024 года правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO "airBaltic" должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.

Во вторник, 19 августа, правительство постановило, что Латвия, как и "Lufthansa", внесет сопутствующий вклад в размере 14 млн евро в "airBaltic" перед планирующимся IPO.