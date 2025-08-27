Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

27 августа, 2025

Новости Латвии

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Полеты по этому маршруту планируются с конца марта до конца октября 2026 года.

Рейсы из Риги в Каунас авиакомпания будет выполнять по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 23:20, а рейсы из Каунаса в Ригу - по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам в 5:35.

Продолжительность полета между двумя городами составит приблизительно 50 минут.

Вице-президент "airBaltic" по вопросам маршрутной сети Мантис Врубляускас отметил, что новое соединение с Каунасом будет способствовать более тесному сотрудничеству стран Балтии и повысит мобильность в регионе, одновременно укрепив позиции "airBaltic" как лидера региона. Кроме того, этот маршрут улучшит доступность региона и будет способствовать развитию бизнеса и туризма между Латвией и Литвой.

Как сообщалось, в 2024 году концерн "airBaltic" работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.

В настоящее время 97,97% акций "airBaltic" принадлежат государству, а 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1".

30 июня этого года Федеральное управление по картелям Германии разрешило авиакомпании "Lufthansa" приобрести 10% акций "airBaltic".

После первоначального публичного размещения акций (IPO) размер участия "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой потенциального IPO. Сделка предусматривает и то, что "Lufthansa Group" после потенциального IPO будет владеть не менее 5% капитала "airBaltic".

30 августа 2024 года правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO "airBaltic" должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.

Во вторник, 19 августа, правительство постановило, что Латвия, как и "Lufthansa", внесет сопутствующий вклад в размере 14 млн евро в "airBaltic" перед планирующимся IPO.

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Загрузка

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

