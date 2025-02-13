airBaltic получила самолет с особенной окраской: девушка летит сквозь облака

«Получение 50-го самолета airBaltic знаменует собой завершение нашего первоначального заказа, и мы находимся на полпути к достижению цели airBaltic — получить 100 однопроходных самолетов Airbus A220-300 к 2030 году и удвоить размер нашего флота», — добавил Гаусс.

Министр транспорта Каспарс Бришкенс отметил, что с расширением airBaltic аэропорт «Рига» продолжает развиваться как важный транспортный узел, демонстрируя приверженность Латвии к инновациям, рабочим местам и устойчивому росту в авиационном секторе.

Этот 50-й самолет отражает художественное видение латвийского флага и включает в себя элементы цветов, символизирующие все страны Балтии — Латвию, Эстонию и Литву, отмечает компания.

Ранее компания пояснила, что специальная расцветка включает в себя художественное изображение девушки с длинными струящимися волосами, летящей сквозь облака, с цветочной короной на голове. В дизайне отображен флаг Латвии, а также несколько других элементов, вдохновленных культурным наследием и природой Балтийского региона — божья коровка, ласточка и аист.