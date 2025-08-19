Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
airBaltic: отчёт, новый директор и старая проблема долгов. Евгений Гомберг — о ситуации в компании и вокруг

Редакция PRESS 19 августа, 2025 16:48

Бизнес 0 комментариев

Новости от airBaltic. Появился отчёт за первое полугодие. Во втором квартале компания отыграла потери первого квартала, и по итогам шести месяцев общий результат — всего минус 1,7 миллиона евро. Всего, но при таких заработках всё ещё непонятно, как за оставшиеся три с половиной года им удастся вернуть кредит на 380 миллионов. С постом по поводу ситуации в airBaltic в социальной сети Facebook выступил бизнесмен и меценат Евгений Гомберг.

Из отчёта снова бросается в глаза: сданные в аренду самолёты у арендаторов летают процентов на сорок интенсивнее, чем у самих хозяев, - отмечает бизнесмен. 

«Почему-то вспоминается «Уловка-22». В госпитале лежал больной, замотанный бинтами весь, кроме глаз и рта. Ему показывали палец — он говорил «один». Два пальца — всё равно «один». Потом он начал отвечать «два» — и на два, и на три, и на десять. Врачи решили, что пошло на поправку: видит ведь уже два!»,  - иронизирует он. 

Наконец совет airBaltic нашёл нового исполнительного директора — бывшего вице-президента скандинавской SAS Эрно Хильдена. Он вступит в должность 1 декабря 2025 года. Это хорошая новость. Тем более, что ровно год назад, 28 августа 2024-го, SAS завершила процесс защиты от банкротства в США по 11-й главе американского закона.

Напомню: заявление на банкротство SAS подала ещё в июле 2022-го, процедура реструктуризации проходила под надзором федерального суда. В итоге инвесторы вложили $1,2 млрд, и компания начала новую жизнь. Правда, вместе с новыми хозяевами — Air France-KLM, датским государством и ещё парой меньших акционеров.

Хочется верить, что опыт Хильдена поможет ему удержать airBaltic на плаву, особенно с учётом будущих хозяев из Lufthansa. Тем более что магическое спасение в виде IPO опять перенесли — теперь уже на 2026 год и снова без объяснения причин. Ну а что, три года обещали — три года и ждём,  - заключает Гомберг. 

А пока — поздравим Меланию Трамп с именинами. Она нам нравится.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

