airBaltic: отчёт, новый директор и старая проблема долгов. Евгений Гомберг — о ситуации в компании и вокруг

Из отчёта снова бросается в глаза: сданные в аренду самолёты у арендаторов летают процентов на сорок интенсивнее, чем у самих хозяев, - отмечает бизнесмен.

«Почему-то вспоминается «Уловка-22». В госпитале лежал больной, замотанный бинтами весь, кроме глаз и рта. Ему показывали палец — он говорил «один». Два пальца — всё равно «один». Потом он начал отвечать «два» — и на два, и на три, и на десять. Врачи решили, что пошло на поправку: видит ведь уже два!», - иронизирует он.

Наконец совет airBaltic нашёл нового исполнительного директора — бывшего вице-президента скандинавской SAS Эрно Хильдена. Он вступит в должность 1 декабря 2025 года. Это хорошая новость. Тем более, что ровно год назад, 28 августа 2024-го, SAS завершила процесс защиты от банкротства в США по 11-й главе американского закона.

Напомню: заявление на банкротство SAS подала ещё в июле 2022-го, процедура реструктуризации проходила под надзором федерального суда. В итоге инвесторы вложили $1,2 млрд, и компания начала новую жизнь. Правда, вместе с новыми хозяевами — Air France-KLM, датским государством и ещё парой меньших акционеров.

Хочется верить, что опыт Хильдена поможет ему удержать airBaltic на плаву, особенно с учётом будущих хозяев из Lufthansa. Тем более что магическое спасение в виде IPO опять перенесли — теперь уже на 2026 год и снова без объяснения причин. Ну а что, три года обещали — три года и ждём, - заключает Гомберг.

А пока — поздравим Меланию Трамп с именинами. Она нам нравится.