С Рижским центральным вокзалом мы поступили наоборот - утвердили победителя тендера, несмотря на отсутствие финансирования, с предложением, которое было в два раза дороже. Плюс инфляция, и это будет в три раза дороже.

Мы вроде бы находимся в одной экономической зоне ЕС, которая накладывает одинаковые для всех ограничения и обязательства. В чем же дело? Не думаю, что эстонские бизнесмены более альтруистичны, чем наши, и не хотят заработать как можно больше денег.

В конце концов, мы видим, что в Латвии инвестировано достаточно эстонского капитала, так что с доходностью у эстонских предпринимателей явно все в порядке. Конечно, эстонские политики тоже хотели бы отметиться в «Проекте века» своими амбициями, но они себя сдерживают.

Почему же такая разница?

Позвольте мне выдвинуть гипотезу: в Эстонии амбиции политиков и жадность бизнесменов подчинены логике целесообразности проекта. Исходя из понятной мысли - что хорошо для страны, хорошо и для них самих.

В Латвии проекты чаще всего подчиняются PR-потребностям политиков и логике жадности бизнеса.

Возможно, именно поэтому у нас есть проблемы с Rail Baltica, airBaltic и столбиками на улицах Риги. Зачем политикам и бизнесу думать, как это выглядит с точки зрения целесообразности и экономической логики, если с их личной экономикой у них все в порядке".

Комментарий Press.lv

Ну, "кто виноват" - более-менее понятно. А вот кто бы рассказал "что делать"...