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Ах, «Вернисаж»: рижский центр продается за 20 млн евро

© LETA 25 марта, 2025 08:03

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Развлекательный центр «Вернисаж» на улице Тербатас в Риге предлагается к покупке за 20 миллионов евро, говорится в информации на сайте компании по недвижимости «Latvia Sotheby's International Realty».

Здания, построенные в стиле эклектики в 1859–1864 годах, являются памятником архитектуры местного значения. Архитектор зданий — Людвиг Бонштедт.

Имущество состоит из земельного участка площадью 4 689 квадратных метров и комплекса зданий общей площадью 7 112 квадратных метров.

«Latvia Sotheby's International Realty» сообщает, что недвижимость можно приобрести или арендовать отдельными группами помещений.

За дополнительную плату на земельном участке, где в настоящее время располагается ресторан «Whitehouse», можно приобрести комплекс помещений общественного питания, включающий 1415 из 7462 предполагаемых частей.

В развлекательном центре «Вернисаж» также находятся ресторан «Вернисаж/Сигарный клуб», конференц-зал, концертный зал, стеклянная галерея, а также помещения для обслуживания клиентов.

Уже сообщалось, что летом 2013 года группа инвесторов из России «Citycon Group Ltd.» приобрел рижский развлекательный центр «Вернисаж» за 6,747 млн ​​латов.

Согласно данным Земельного кадастра, в июле 2017 года недвижимость была приобретена компанией SIA ​​«Euro Luxe Trading Investments» за 6,03 млн евро, однако в январе 2020 года 19% предполагаемых акций были приобретены компанией SIA ​​«Egg Energy» за три миллиона евро. С другой стороны, Euro Luxe Trading Investments в настоящее время владеет 81% предполагаемых акций.

По информации «Firmas.lv», в 2023 году оборот компании «Euro Luxe Trading Investments» составил 43 944 евро, а убытки — 766 524 евро. Компания была зарегистрирована летом 2017 года, ее уставной капитал составляет 3000 евро. Владельцем компании через SIA «Skolas 2» является гражданин Канады Уктам Арипов.

С другой стороны, Egg Energy когда-то была дочерней компанией Balticovo JSC, но в настоящее время принадлежит Мхитаряну. Ему принадлежат акции ряда компаний, включая Balticovo. Оборот Egg Energy в 2023 году составил 4,005 млн евро, а прибыль — 982 200 евро.

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