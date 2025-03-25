Ах, «Вернисаж»: рижский центр продается за 20 млн евро

Здания, построенные в стиле эклектики в 1859–1864 годах, являются памятником архитектуры местного значения. Архитектор зданий — Людвиг Бонштедт.
Имущество состоит из земельного участка площадью 4 689 квадратных метров и комплекса зданий общей площадью 7 112 квадратных метров.
«Latvia Sotheby's International Realty» сообщает, что недвижимость можно приобрести или арендовать отдельными группами помещений.
За дополнительную плату на земельном участке, где в настоящее время располагается ресторан «Whitehouse», можно приобрести комплекс помещений общественного питания, включающий 1415 из 7462 предполагаемых частей.
В развлекательном центре «Вернисаж» также находятся ресторан «Вернисаж/Сигарный клуб», конференц-зал, концертный зал, стеклянная галерея, а также помещения для обслуживания клиентов.
Уже сообщалось, что летом 2013 года группа инвесторов из России «Citycon Group Ltd.» приобрел рижский развлекательный центр «Вернисаж» за 6,747 млн латов.
Согласно данным Земельного кадастра, в июле 2017 года недвижимость была приобретена компанией SIA «Euro Luxe Trading Investments» за 6,03 млн евро, однако в январе 2020 года 19% предполагаемых акций были приобретены компанией SIA «Egg Energy» за три миллиона евро. С другой стороны, Euro Luxe Trading Investments в настоящее время владеет 81% предполагаемых акций.
По информации «Firmas.lv», в 2023 году оборот компании «Euro Luxe Trading Investments» составил 43 944 евро, а убытки — 766 524 евро. Компания была зарегистрирована летом 2017 года, ее уставной капитал составляет 3000 евро. Владельцем компании через SIA «Skolas 2» является гражданин Канады Уктам Арипов.
С другой стороны, Egg Energy когда-то была дочерней компанией Balticovo JSC, но в настоящее время принадлежит Мхитаряну. Ему принадлежат акции ряда компаний, включая Balticovo. Оборот Egg Energy в 2023 году составил 4,005 млн евро, а прибыль — 982 200 евро.