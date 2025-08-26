Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Агата Муцениеце снова вышла замуж: в день годовщины свадьбы бывшего мужа

СтарХит 26 августа, 2025 08:29

Важно 0 комментариев

25 августа артистка вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу. Теперь музыкант больше не завидный холостяк, а Агата Муцениеце вот-вот станет многодетной мамой.

Торжество проходит сегодня в одном из ресторанов Москвы. Свадьбу можно назвать тайной: пара пригласила на праздник лишь самых близких.

Дранга и Муцениеце принимают поздравления от пользователей Сети, которые желают им долгой семейной жизни. «Какие вы красивые! Счастья вам!»; «Ну что за пара!»; «Они просто созданы друг для друга!»; «Как я рада видеть счастливые глаза Агаты!»; «Наконец она счастлива» Петя, береги ее!»; «Они как с картинки!»; «Боже, я плачу», — делятся эмоциями комментаторы.

Примечательно, что у бывшего мужа Агаты Павла Прилучного тоже праздник — он отмечает третью годовщину свадьбы с Зепюр Брутян.

Кстати, Петр впервые связала себя узами брака, до этого 41-летний музыкант был завидным холостяком. А вот для 36-летней Агаты этот брак уже второй по счету. Она уже воспитывает сына и дочь от Павла Прилучного и совсем скоро станет мамой в третий раз. Актриса подарит мужу первенца.

В соцсетях звезда охотно говорит о беременности. Так, недавно признавалась, что страдает от высыпаний на коже. «Блин, ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо есть тональный крем, который все это может замазать. Просто весь нос в прыщах!» — восклицала будущая многодетная мама во влоге.

Также Муцениеце сказала, собирается ли уходить в декретный отпуск. «„Химкинские ведьмы“ будут сниматься до середины августа. Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого — пока не решила», — рассуждала она в одном из интервью.

Слухи о романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги появились еще в декабре прошлого года. Пара вместе выходила в свет, но долго не раскрывала, какие отношения их связывают. Влюбленные появились и на свадьбе сестры музыканта, где Муцениеце поймала букет невесты. Тогда поклонники порадовались за нее и предположили, что ее свадьба не за горами.

Позже звезды перестали скрываться и опубликовали совместное фото с поцелуем — сомнений в их чувствах уже ни у кого не осталось. Известно, что Дранга нашел общий язык с дочкой артистки, он был на праздновании 9-летия Мии.

В мае пара объявила о помолвке, а вскоре стало известно и о беременности Муцениеце. В июне актриса подтвердила радостную новость, поделившись трогательным снимком в блоге.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

