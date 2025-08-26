Агата Муцениеце снова вышла замуж: в день годовщины свадьбы бывшего мужа

Торжество проходит сегодня в одном из ресторанов Москвы. Свадьбу можно назвать тайной: пара пригласила на праздник лишь самых близких.

Дранга и Муцениеце принимают поздравления от пользователей Сети, которые желают им долгой семейной жизни. «Какие вы красивые! Счастья вам!»; «Ну что за пара!»; «Они просто созданы друг для друга!»; «Как я рада видеть счастливые глаза Агаты!»; «Наконец она счастлива» Петя, береги ее!»; «Они как с картинки!»; «Боже, я плачу», — делятся эмоциями комментаторы.

Примечательно, что у бывшего мужа Агаты Павла Прилучного тоже праздник — он отмечает третью годовщину свадьбы с Зепюр Брутян.

Кстати, Петр впервые связала себя узами брака, до этого 41-летний музыкант был завидным холостяком. А вот для 36-летней Агаты этот брак уже второй по счету. Она уже воспитывает сына и дочь от Павла Прилучного и совсем скоро станет мамой в третий раз. Актриса подарит мужу первенца.

В соцсетях звезда охотно говорит о беременности. Так, недавно признавалась, что страдает от высыпаний на коже. «Блин, ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо есть тональный крем, который все это может замазать. Просто весь нос в прыщах!» — восклицала будущая многодетная мама во влоге.

Также Муцениеце сказала, собирается ли уходить в декретный отпуск. «„Химкинские ведьмы“ будут сниматься до середины августа. Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого — пока не решила», — рассуждала она в одном из интервью.

Слухи о романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги появились еще в декабре прошлого года. Пара вместе выходила в свет, но долго не раскрывала, какие отношения их связывают. Влюбленные появились и на свадьбе сестры музыканта, где Муцениеце поймала букет невесты. Тогда поклонники порадовались за нее и предположили, что ее свадьба не за горами.

Позже звезды перестали скрываться и опубликовали совместное фото с поцелуем — сомнений в их чувствах уже ни у кого не осталось. Известно, что Дранга нашел общий язык с дочкой артистки, он был на праздновании 9-летия Мии.

В мае пара объявила о помолвке, а вскоре стало известно и о беременности Муцениеце. В июне актриса подтвердила радостную новость, поделившись трогательным снимком в блоге.