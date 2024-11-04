Адвокаты выдвинули свою версию убийства Бункуса: подробности

По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки. Неизвестно, кто это сделал, но это не был осужденный за убийство Виктор Кривошей.

Свою версию защитники основывают на показаниях одной свидетельницы и заключениях специалистов.

Прокурор Алдис Ласманис говорит, что контраргументом обвинения является проведенная экспертиза.

"То, что защита использует разные методы для достижения своих целей, - обычная практика", - сказал Ласманис.

Как заявил защитник Ульмана, присяжный адвокат Кауце, свою версию выстрелов он основывает также на мнении Айвиса Ивашко, частного эксперта, который много лет служил в полиции.

По запросу адвоката Бабенко Ивашко предоставил заключение на девяти страницах. В них он ставит под сомнение компетентность своих бывших коллег, а именно, заключение о том, что выстрелы были произведены из багажника едущей впереди машины. У этого мнения есть существенный минус - Ивашко не исследовал "Range Rover" убитого Бункуса.

(Tv3.lv)