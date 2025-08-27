Адвокат подал в суд на Совет ЕС, обвинив в клевете в связи с «причинами санкций» против России

Дело касается принятого в сентябре 2023 года заявления Совета ЕС о причинах включения российского бизнесмена Алишера Усманова в санкционный список. Адвокат Усманова, Йоахим Штайнхофель из Гамбурга, утверждает, что ключевые утверждения, на которые опирался Совет, впоследствии были признаны необоснованными.

В одном из отрывков говорится, что Усманов "якобы выступал в роли посредника для президента Путина и решал его бизнес-проблемы". Это утверждение, в котором Совет ссылается на Forbes, Штайнхофель оспорил в Гамбургском региональном суде, признавшем его незаконным. Forbes подал апелляцию по поводу юрисдикции и защищает оригинальную статью как защищенное мнение, а не проверяемый факт.

"Выражение журналистом своего мнения не может служить основанием для санкций. Совет не может публиковать статью как якобы утверждение о факте, если сам автор поясняет, что это было лишь мнение", - сказал Штайнхефель в интервью Euronews.

Штайнхефель также указывает на утверждение австрийской газеты Kurier о том, что президент Путин назвал Усманова "своим любимым олигархом", которое, по его словам, было признано незаконным и запрещенныс к распространению, а также на твит, который Совет процитировал и который был позже опровергнут.

По словам Штайнхефеля, сотни статей, в том числе в крупных европейских изданиях, были удалены или исправлены. Среди них сообщения о связях Усманова с политическим руководством России - эти утверждения лежат в основе обоснования включения в список ЕС. По его словам, более шестидесяти судебных решений потребовали от СМИ и политиков прекратить повторять подобные утверждения. На этой неделе, как сообщил адвокат, одна из крупных европейских газет выполнила обязательство о прекращении и отказе от всех заявлений о якобы имеющих место редакционных манипуляциях в "Коммерсанте", деловой газете Усманова. Точнее - от заявлений, совпадающих с заявлениями Совета Европейского союза.

Совет ЕС опирался на сообщения СМИ

"Наши конкретные примеры показывают, что Совет ЕС не проверяет источники и довольствуется непроверенными выдержками из прессы - даже если автор отказывается от своих слов, в том числе в суде", - сказал адвокат. По его мнению, это не соответствует стандарту прецедентного права ЕС, который позволяет Совету ссылаться на материалы прессы только в том случае, если они получены из нескольких независимых источников, содержат достаточно конкретных фактов, а также если сообщения надежны и согласуются с базовыми документами.

В иске также утверждается, что еще один пункт обоснования Совета является клеветническим, а именно: "Кроме того, он является ведущим бизнесменом, работающим в России, и бизнесменом, вовлеченным в экономический сектор, обеспечивающий существенный источник дохода для правительства Российской Федерации... Поэтому он активно поддерживал политику российского правительства по дестабилизации Украины".

Штейнхефель возражает, что Усманова клеймят как "активно поддерживающего" дестабилизацию только потому, что он владеет акциями холдинговой компании, которая приносит прибыль и по закону должна платить налоги. "Осуществление законной, защищенной Конституцией экономической свободы (владение акциями) вместе с выполнением законной обязанности (уплата налогов) переквалифицируется в геополитическую поддержку, - утверждает он. - Чтобы избежать этого ярлыка, придется уклоняться от уплаты налогов, а это преступление, или отказаться от бизнеса, а это необоснованное требование в любом правовом государстве".

Адвокат называет этот вывод "извращенной инверсией основных прав".

В своем деле Штайнхефель характеризует подход Совета ЕС как "принуждение по доверенности": нацеливание на бизнесменов, которые, как считается, имеют влияние на Москву, с тем чтобы заставить их оказать давление на правительство с целью изменить курс. Это, по его словам, противоречит демократическому принципу, согласно которому законное частное поведение не должно использоваться в качестве рычага внешней политики.

Поскольку суды Евросоюза не предусматривают возможности подачи иска по типу деликта за диффамацию против европейских институтов, Штайнхофель сначала попытался подать иск против Совета ЕС в Гамбурге. Апелляционный суд постановил, что Совет пользуется иммунитетом от подачи исков в немецкие суды. Штайнхофель утверждает, что это нарушает статью 19(4) Основного закона Германии, которая гарантирует право на судебную защиту в случае нарушения основных прав.

Теперь он подал апелляцию в Федеральный суд в Карлсруэ. В иске не оспаривается сам санкционный список; в нем содержится требование запретить Совету Евросоюза в дальнейшем распространять оспариваемые высказывания. Решение суда пока не вынесено.