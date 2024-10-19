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Адвокат назвал причину, почему в Латвии бедным трудно пробиться и выйти в люди

TV24 19 октября, 2024 12:44

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В эфире TV24 в программе Preses klubs присяжный адвокат Андрис Тауриньш выразил тревогу по поводу роста бедности в Латвии: "Ненормально, что так много людей считают себя оказавшимися на пороге бедности", пишет Jauns.lv.

По мнению юриста, многие люди, подверженные риску бедности, живут в заколдованном круге, из-за которого им труднее выйти из такого положения. "Они живут среди таких же людей. Им трудно пробиться и воспитывать детей в таких обстоятельствах", - сказал адвокат. Он подчеркнул, что бедность и недостаток образования формируют замкнутый круг: детям тяжело в школе, они вырастают, у них появляются дети, и все повторяется снова.

Тауриньш считает, что государство должно более активно разрабатывать социальные программы для помощи таким семьям. "Это не всегда вопрос денег. Хотя ситуация улучшилась, еще много нерешенных проблем", - заявил он, добавив, что органы опеки редко вмешиваются в семейные проблемы, например, когда речь идет о пьянстве, которое может причинить детям вред.

Адвокат призвал правительство усилить работу над социальными и образовательными программами, чтобы разорвать этот порочный круг. "Бедность, образование и социальный статус - взаимосвязанные проблемы, требующие со стороны государства осознанных действий", - подытожил Тауриньш.

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