Адвокат как раз должен защищать человека от государства: Кривцовой не дали сдать экзамен за «нелояльность»

Служба государственной безопасности назвала Елизавету Кривцову одной из самых заметных активисток в политике российских соотечественников в Латвии. Кривцова была одним из лидеров «Конгресса неграждан» и вместе с другими прокремлевскими активистами организовала 9 мая шествие «Бессмертный полк». Службы заявили, что шествие необходимо для распространения интерпретации истории Второй мировой войны в соответствии с российскими интересами.

Кривцова основала и возглавила несколько ассоциаций, которые должны были представлять интересы русскоязычного населения, но на самом деле они были инструментом для реализации российской политики в Латвии. Более 10 лет она возглавляла «Комитет неграждан», а до февраля этого года также входила в правление «Русской общины Латвии». В этом объединении активно работает Виктор Гущин, получивший награду от российского диктатора Владимира Путина.

Кривцова призывала придать русскому языку статус официального государственного языка в Латвии и публично выступала против обучения только на латышском языке. Кривцова также критиковала снос памятника Победы, обязательную воинскую службу и другие инициативы, направленные на укрепление безопасности Латвии. Она составляла жалобы в Комитет ООН по правам человека, в которых тенденциозно освещалось положение русскоязычных в Латвии. В этот вторник Совет адвокатов Латвии проголосовал за то, чтобы не допустить Кривцова к экзамену».

Издание приводит мнение Алдиса Лиепиньша, члена Совета Коллегии присяжных адвокатов: «Как гласит присяга адвоката, адвокат должен быть предан Латвии, уважать закон и другие ценности. На самом деле ее публичная деятельность до сих пор показывала, что она не соответствует этим критериям. Ее доверие к Латвии находится под большим вопросом».

Press.lv обратился за комментариями к Елизавете Кривцовой:

-Последние годы я занимаюсь в основном профессиональной деятельностью, поэтому подала заявку на прохождение адвокатского экзамена. Экзамен не сложный, а дополнительная корочка - приятно. Но стремительное движение к совку достигло и эту часть судебной системы. Сегодня получила отказ. Пишут, что высокой квалификации недостаточно, нужна ещё хорошая репутация. А времена сейчас тяжелые, поэтому подача неприятных конституционных исков, высказывание неприятного юридического мнения, успешные жалобы в ООН - это все, конечно, портит репутацию. Ну что ж, хороший правозащитный кейс. Встретимся в суде.

Пока же могу сказать лишь то, что в материале Nekā presonīga очень много неточностей - если все опровергать, список будет очень большим. К нападкам на меня журналистов отношусь с известной долей юмора. Печально, что информацию не перепроверяют и все сбрасывают в кучу.

- О чем, на ваш взгляд, говорит такой пристальный интерес к вашему решению стать присяжным адвокатом?

- Думаю, это представители Нацобъединения просто воспользовались возможностью в очередной раз пройтись по людям других политических взглядов. Практика показывает, что не только присяжный адвокат, но и юрист может составить иск, подать его в суд и успешно представлять в суде интересы своих подзащитных, чьи права нарушаются, в том числе и государством. Поскольку, защищая права человека, мне часто приходится выступать против дискриминирующей политики государства в тех или иных вопросах, государство воспринимает наши иски и жалобы как проявление нелояльности. Получается, что надо было соглашаться и не протестовать даже в случаях нарушения прав человека? Но тогда в чем же заключается работа правозащитника? Соглашаться с любыми решениями государства, даже если они противоречат законам и Конституции?

На самом деле, я польщена, что перечислили все мои заслуги, как правозащитника, желая представить их как мою вину. Кому-то захотелось приравнять правозащитника к врагам народа. Ну, ок, хорошо. Это чье-то частное мнение. А ведь по сути это дискриминация по политическим убеждениям. Ведь адвокат должен быть верен закону, а не лоялен правительству. Задача адвоката как раз защищать человека от обвинений государства, ограничений, налагаемых государством. То есть если под таким углом, как в этой статье, смотреть на адвокатскую деятельность, то адвокат, получается, всегда нелоялен государству - он же защищает людей от, возможно, незаконных обвинений. Ведь он же защищает и преступников, в том числе совершивших тяжкие преступления. А ведь преступники тоже нелояльны. Но в правовом государстве любому преступнику по закону положено предоставлять адвоката. В общем, выглядит все это как политическая игра, не более того. Я не могу сказать, что вся эта ситуация очень больно меня задевает, конечно, неприятно, но не более того.

-Вам припомнили даже то, что вы состояли в Комитете неграждан и были в одной организации с Виктором Гущиным, который получил награду из рук Владимира Путина.

- Да там вообще перечислены какие-то события 10-летней давности. Переврали много чего, очень много фактологических ошибок. А дальше вообще идет накрутка с призывом обратить внимание еще и на тех адвокатов, которые защищают политических преступников, так называемых "предателей родины". То есть авторы по сути призывают лишить статуса адвоката еще и их, чтобы людей, попавших в жернова системы никто не защищал и их всех осудили… Здесь, как говорится, комментарии излишни - очевидная деятельность против правового государства.

Но хочу отметить, что моя юридическая деятельность и так уже длится 15 лет, я и без адвокатского статуса участвую в заседаниях Конституционного суда и гражданских судов, и вполне справляюсь, так что здесь как раз статус адвоката не является решающим.