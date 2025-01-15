«АдГ» в преддверии выборов предлагает депортировать мигрантов и снова покупать российский газ

Предвыборный съезд «Альтернативы для Германии» проходил в саксонском городе Риза и сопровождался массовыми уличными протестами.

Тысячи протестующих вышли на улицы Ризы и попытались блокировать доступ к месту проведения конференции АдГ после того, как стало известно, что высокопоставленные члены партии участвовали во встрече с австрийским ультраправым активистом Мартином Зелльнером, имеющим неонацистское прошлое.

Протестующие пытаются блокировать конференцию.

На той встрече обсуждалась «реэмиграция» — популярный в среде европейских ультраправых термин, означающий массовое «возвращение», или депортацию, людей с мигрантским прошлым. Зелльнер выступал за «реэмиграцию» просителей убежища, некоторых иностранных резидентов и «неассимилированных» граждан.

Лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель (на фото вверху) заявила на съезде о «масштабной репатриации», а потом тоже использовала слово «реэмиграция».

«И буду с вами откровенной: если это будет называться ремиграцией, то это и будет ремиграция», — сказала она.

Вайдель предлагает выйти из системы предоставления убежища ЕС, а для того, чтобы в Германию не могли попасть нелегальные мигранты — закрыть границы и «разворачивать всех, кто путешествует без документов». Все это предлагается сделать в первые 100 дней работы АдГ в правительстве.

Среди других идей — выйти из Парижского климатического соглашения, снести «мельницы позора», как Вейдель назвала ветряные электростанции, и «изгнать» профессоров гендерных исследований. Как и в предыдущие годы, партия предлагает отказаться от евро и вернуться к национальной валюте, а в перспективе — выйти из Евросоюза.

АдГ не осуждает агрессию Москвы и хочет российский газ

В 85-страничном предвыборном манифесте АдГ война в Украине упоминается вскользь и без критики России. В документе говорится, что война разрушила европейский мирный порядок, а Украина должна быть нейтральным государством, без членства в ЕС и НАТО. Манифест предлагает отказаться от экономических санкций против России и не размещать в ФРГ американские ракеты средней дальности.

Один из основателей партии, депутат Бундестага Альбрехт Глазер, предложил включить в манифест осуждение российского вторжения в Украину и поведения Путина — однако 69% из около 600 собравшихся проголосовали против.

Вайдель также пообещала в случае прихода ультраправых к власти ввести в эксплуатацию уцелевшую ветку газопровода «Северный поток» и снова закупать российский газ.

«Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, на это вы можете рассчитывать», — заявила лидер «Альтернативы для Германии».

«Гитлер был левым». Как АдГ пытается избежать ассоциаций с нацистами

Как отмечает DW (внесена российскими властями в реестр СМИ-«иноагентов»), c марта 2022 года АдГ находится под официальным подозрением в экстремизме и в связи с этим — под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции. Молодежная организация партии «Молодая альтернатива» (Junge Alternative) признана экстремистской. На последнем съезде молодежную ассоциацию было решено распустить и создать вместо нее новую. Правление АдГ предложило для новой организации название «Патриотическая молодежь» (Patriotische Jugend), но оно еще не утверждено.

Партию обвиняют в нацистском ревизионизме. Один из лидеров правого крыла АдГ Бьорн Хёкке однажды призвал к «180-градусному повороту» в подходе Германии к своему нацистскому прошлому, а бывший сопредседатель Александр Гауланд назвал эпоху нацизма «просто пятном птичьего помета на более чем тысячелетней успешной истории Германии». Хёкке дважды штрафовали за использование запрещенного нацистского лозунга Alles für Deutschland («Все для Германии»). Он называл его «обыденной фразой» и отрицал, что знает происхождение лозунга, несмотря на то, что раньше был учителем истории.

На конференции в Ризе делегаты скандировали Alice für Deutschland, имея в виду председательницу партии Алис Вайдель.

АдГ отрицает связь своей идеологии с нацистской, а Вайдель в недавнем разговоре с Илоном Маском назвала Гитлера коммунистом. По ее мнению, ошибочно считать его правым консерватором, поскольку национал-социалисты национализировали предприятия. После этого в интервью немецкому телеканалу ntv Вайдель еще раз повторила, что «Гитлер был левым».

Во время митингов в Ризе протестующие скандировали «нет нацистам», а Вайдель в ответ назвала протестующих «красными нацистами» и «леворадикальной толпой».

45-летняя Вайдель возглавляет партию с 2022 года, и на ближайших выборах она заявлена как кандидат на должность канцлера ФРГ. Вайдель — открытая лесбиянка, она состоит в гражданском партнерстве с кинопродюсером из Шри-Ланки Сарой Боссард, вместе с которой они воспитывают двоих приемных детей. До того, как Вайдель возглавила партию, «Альтернатива для Германии» выступала против однополых браков, легализованных в Германии с октября 2017 года, а два года спустя выступила с предложением об отмене однополых браков. Однако с тех пор руководство «Альтернативы для Германии» неоднократно заявляло, что хотя АдГ делает упор на «классические семьи», геи и лесбиянки «полностью интегрированы» и приветствуются партией.

23 февраля в Германии должны пройти внеочередные парламентские выборы. Согласно опросам общественного мнения, первое место в рейтинге партий занимает Христианско-демократический союз. АдГ на втором месте — за нее готовы проголосовать около 20% избирателей, а недавние региональные выборы усилили позиции партии на востоке страны.

Маловероятно, что «Альтернатива для Германии» придет к власти, поскольку другие партии отказываются вступать с ней в коалицию. Но ее рейтинг может и вырасти: перед выборами АдГ заручилась поддержкой Илона Маска, который открыто рекламирует партию в своей соцсети Х.