АдГ призвала отменить пособия для украинцев в Германии

© Deutsche Welle 11 августа, 2025 11:57

0 комментариев

Беженцы из Украины в Германии получают "гражданское пособие" (Bürgergeld) "несправедливым образом" и "должны вернуться в свою страну". Об этом заявил сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDFв воскресенье, 10 августа. "Есть беженцы, которые приехали в Германию. И которые несправедливым образом получают здесь гражданское пособие. И которые должны вернуться обратно в их страну", - сказал Хрупалла.

Он заявил о существовании в Украине "преимущественно пророссийских областей, в том числе с русским населением", и о 3 млн украинцев, которые бежали от войны в Россию. "Поэтому нужно говорить о том, какие этнические группы населения на самом деле должны здесь защищаться", - заявил политик.

Хрупалла призвал как можно быстрее закончить войну в Украине. "И если есть компромисс, который нам не нравится, который предусматривает уступку (Украиной. - Ред.) территорий... Но я всегда спрашиваю: каковы альтернативы? Хотим ли мы воевать?" - задал политик риторический вопрос. При этом он сказал, что Россия - "крупнейшая ядерная держава в мире", а вторжение в Украину - "не наша война".

Другая сопредседательница АдГ, Алис Вайдель (на фото), 7 августа критически прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что правительство ФРГ планирует лишить "гражданского пособия" украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, заменив его более низкими выплатами в рамках Закона о предоставлении пособий соискателям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).

"Дешевый трюк. Для 1,2 млн украинцев в Германии все остается по-прежнему. Прекратите злоупотребления: отмените надбавки для всех украинцев и давайте им только пособия для соискателей убежища!" - написала она.

3 августа с призывом лишить всех украинцев в Германии "гражданских пособий" выступил и лидер баварского консервативного Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. ХСС входит в правящую в ФРГ коалицию.

АдГ угрожает официальный статус правых экстремистов

2 мая Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) сообщило, что признало партию "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской на федеральном уровне. Однако АдГ подало апелляцию в суд. 8 мая BfV приостановило классификацию АдГ как экстремистской. Разбирательство по этому делу продолжается.

Сейчас АдГ - крупнейшая оппозиционная сила в бундестаге. У нее 151 из 630 мест в парламенте. На выборах 23 февраля партия набрала 20,8% голосов, заняв второе место.

По данным Федерального агентства по труду на 4 августа, за год число украинских беженцев, которые работают и делают отчисления в кассы социального страхования, выросло примерно на 80 тысяч и достигло 272 тысяч человек. А общее число трудоустроенных украинцев (включая тех, кто получает менее 556 евро в месяц и не делает отчислений) превысило 332 тысячи.

К марту правом на получение гражданского пособия (Bürgergeld), которое выплачивается в ФРГ ищущим работу и малоимущим, обладала 701 тысяча украинцев. Из них 502 тысячи - трудоспособные граждане, то есть в возрасте от 15 до 66 лет, когда в Германии можно выходить на пенсию. В сравнении с прошлым годом их число снизилось примерно на 4300 человек.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

