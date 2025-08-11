АдГ призвала отменить пособия для украинцев в Германии

Он заявил о существовании в Украине "преимущественно пророссийских областей, в том числе с русским населением", и о 3 млн украинцев, которые бежали от войны в Россию. "Поэтому нужно говорить о том, какие этнические группы населения на самом деле должны здесь защищаться", - заявил политик.

Хрупалла призвал как можно быстрее закончить войну в Украине. "И если есть компромисс, который нам не нравится, который предусматривает уступку (Украиной. - Ред.) территорий... Но я всегда спрашиваю: каковы альтернативы? Хотим ли мы воевать?" - задал политик риторический вопрос. При этом он сказал, что Россия - "крупнейшая ядерная держава в мире", а вторжение в Украину - "не наша война".

Другая сопредседательница АдГ, Алис Вайдель (на фото), 7 августа критически прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что правительство ФРГ планирует лишить "гражданского пособия" украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, заменив его более низкими выплатами в рамках Закона о предоставлении пособий соискателям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).

"Дешевый трюк. Для 1,2 млн украинцев в Германии все остается по-прежнему. Прекратите злоупотребления: отмените надбавки для всех украинцев и давайте им только пособия для соискателей убежища!" - написала она.

3 августа с призывом лишить всех украинцев в Германии "гражданских пособий" выступил и лидер баварского консервативного Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. ХСС входит в правящую в ФРГ коалицию.

АдГ угрожает официальный статус правых экстремистов

2 мая Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) сообщило, что признало партию "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской на федеральном уровне. Однако АдГ подало апелляцию в суд. 8 мая BfV приостановило классификацию АдГ как экстремистской. Разбирательство по этому делу продолжается.

Сейчас АдГ - крупнейшая оппозиционная сила в бундестаге. У нее 151 из 630 мест в парламенте. На выборах 23 февраля партия набрала 20,8% голосов, заняв второе место.

По данным Федерального агентства по труду на 4 августа, за год число украинских беженцев, которые работают и делают отчисления в кассы социального страхования, выросло примерно на 80 тысяч и достигло 272 тысяч человек. А общее число трудоустроенных украинцев (включая тех, кто получает менее 556 евро в месяц и не делает отчислений) превысило 332 тысячи.

К марту правом на получение гражданского пособия (Bürgergeld), которое выплачивается в ФРГ ищущим работу и малоимущим, обладала 701 тысяча украинцев. Из них 502 тысячи - трудоспособные граждане, то есть в возрасте от 15 до 66 лет, когда в Германии можно выходить на пенсию. В сравнении с прошлым годом их число снизилось примерно на 4300 человек.