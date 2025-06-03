Адаптация к неопределенности: правительство утвердило энергетическую стратегию Латвии до 2050 года

Правительство утвердило разработанную Министерством климата и энергетики (МКЭ) стратегию энергетики Латвии до 2050 года и определило МКЭ ответственным органом по надзору за прогрессом в достижении определенной стратегией цели.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян) отметил, что это первая стратегия, построенная по принципам математического моделирования, предоставляющая возможность адаптироваться к неопределенности и осознанно продвигать развитие отрасли - с четкой целью по укреплению энергетической безопасности страны и обеспечению конкурентоспособных цен на энергию как для населения, так и для предпринимателей.

"В разработке стратегии мы плечом к плечу работали с отраслевыми экспертами в нескольких фокус-группах, представили промежуточные результаты и обеспечили более широкое обсуждение вместе с президентом Латвии, депутатами Сейма и представителями отрасли", - привел пример Мелнис, добавив, что после утверждения стратегии работа по ее реализации продолжится в том числе в тесном диалоге с жителями, самоуправлениями и предпринимателями.

Представители МКЭ отмечают, что энергетика является движущей силой народного хозяйства Латвии и имеет решающее значение для обеспечения роста экономики страны и благосостояния общества. В Латвии сейчас потребляется 50-60 тераватт-часов (ТВт/ч) энергии в год - примерно треть от этого объема приходится на теплоэнергию и чуть более 10% - на электроэнергию.

С опорой на конкретные индикаторы развития народного хозяйства в стратегии определены конкретные задачи энергетического сектора: примерно на треть снизить цену на электроэнергию, вдвое снизить удельный вес импортируемых энергоресурсов и обеспечить стабильный баланс потребления и производства, отвечающий будущим потребностям Латвии. Для этого определены приоритеты отраслевых политик в секторах потребления, электроэнергии, тепловой энергии, транспортной энергии и топлива.

Чтобы достичь конкурентоспособных цен на энергоресурсы и обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение, энергопорфель сформирован в балансе между низкой ценой, способностью как можно больше ресурсов производить самим и максимальным использованием имеющейся инфраструктуры. В этом сценарии важную роль играют произведенные в Латвии горючие вещества и топливные ресурсы, такие как биогаз, биомасса, водород, а также электроэнергия собственного производства. Портфель электроэнергии, в свою очередь, создан с целью использования преимуществ от использования возобновляемых ресурсов - солнца и ветра - в балансе с контролируемыми мощностями, такими как термоэлектростанции и гидроэлектростанции.

Кроме того, МКЭ отмечает, что важным направлением является и более тесная интеграция отраслей тепловой энергии и электроэнергии. Это включает использование остаточного тепла, поэтапную электрификацию тепловой отрасли, а также использование систем теплоснабжения для эффективного хранения энергии. Такой подход позволит сделать энергоснабжение более гибким, эффективным и устойчивым.

Осознавая динамику отрасли и переменчивую геополитическую ситуацию, МКЭ подготовило и альтернативные сценарии на случай, если народное хозяйство будет развиваться более быстро или медленно, чем прогнозировалось. Это сделано для обеспечения эффективной адаптации отрасли к тому, что требуется обществу и предприятиям.

До 1 июля МКЭ поручено создать межотраслевой наблюдательный совет для уточнения установленной стратегией распорядительной политики в соответствии с фактическими обстоятельствами, а также разработки и утверждения плана по разработке связанного со стратегией регулирования.

До 1 июля 2026 года и далее раз в год МКЭ поручено разработать и представить Кабинету министров доклад о прогрессе в достижении установленной стратегией цели и при необходимости уточнить план разработки регулирования, связанного с внедрением стратегии, в том числе его сроки. До 1 июля 2030 года и в дальнейшем раз в пять лет министерству поручено пересматривать стратегию и при необходимости вносить в нее изменения в соответствии с глобальными и локальными факторами в энергетической отрасли и народном хозяйстве в целом.