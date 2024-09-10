Абрама подала в суд на Смилтенса: собирается получить компенсацию и отстоять честь и достоинство

Ранее присяжный адвокат Sorainen Адрис Тауриньш в сообщении к прессе проинформировал, что после получения информации о возможном повреждении финско-эстонского газопровода 11 октября прошлого года Абрама предложила членам комиссии Сейма по национальной экономике, аграрной, экологической и региональной политике отложить на неделю рассмотрение в Сейме законопроекта о признании закона о терминале сжиженного газа Скулте потерявшим силу. Несмотря на просьбу Сейма отложить рассмотрение законопроекта, на следующий день, т. е. до запланированного заседания Сейма, комиссия Сейма по национальной экономике, аграрной, экологической и региональной политике приняла новое решение о включении законопроекта в повестку дня заседания парламента.

На следующий день на заседании Сейма и позднее в социальной сети Смилтенс указал на, возможно, преступные деяния Абрамы, которые выражались в подделке документов и манипулировании принятым решением. Смилтенс пояснил, что действия Абрамы аналогичны и столь же серьезны, как и события сентября 2009 года, когда Винета Муйжниеце, глава комиссии по юридическим вопросам, совершила подделку документов, за что была признана виновной и наказана.

Представитель Абрамы поясняет, что, несмотря на то, что защита достоинства политика всегда соизмеряется с интересами общества, политики также пользуются защитой презумпции невиновности. Заявление о причастности к совершению уголовного преступления не может быть сделано ни в какой форме, если это не было установлено компетентными правоохранительными органами. Распространение ложных заявлений, в том числе заявлений, обвиняющих политика в совершении конкретного уголовного преступления, оказывает значительное влияние на оценку обществом данного депутата как общественного деятеля.

Кроме того, подобные высказывания подрывают отношения между близкими людьми, поскольку человек сталкивается с моральным осуждением и неоправданной необходимостью дать объяснение сказанному в публичном пространстве.

В своем иске Абрама требует у Смилтенса отказаться от его слов и компенсировать ей моральный ущерб.