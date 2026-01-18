Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 18. Января Завтра: Antis, Antons
Доступность

«А вы продолжайте жертвовать на больных детей»: в интернете возмущены безумными тратами (1)

Редакция PRESS 18 января, 2026 16:21

Важно 1 комментариев

P

В Латвии за 30 миллионов евро создадут Центр единого здоровья для раннего выявления пандемий и кризисов в здравоохранении. Задумка вроде бы и неплохая, но публику в интернете эта новость взбесила.

13 января Кабмин поддержал предложение Минобрнауки о подаче заявки на конкурс проектов ЕС "Центр передового опыта в интегрированной экосистеме единого здоровья"  (IntegroHEALTH). В результате его осуществления в Латвии планируется создать исследовательский центр мирового уровня, где будут изучать взаимосвязи между здоровьем людей, животных и окружающей среды, а также разрабатывать решение таких проблем, как резистентность к антибиотикам, инфекционные заболевания и влияние на здоровье изменений климата. 

Что же думает об этом публика? Вот, например:

- А вы, мужичьё, продолжайте жертвовать на лечение тяжелобольных детей!

- Мне кажется, что правительство толком не понимает: если назвать что угодно центром передового опыта, передовой опыт от этого не появится. Мы все такие передовики, что всё время на последнем месте...

- Какая наивность. Правительство занимается демагогией и говорит всё, что угодно, чтобы скрыть разбазаривание денег. В этом центре будут работать приближённые к власти, они будут прекрасно жить.

- Они живут ЗА реальностью... Не обеспечивая нормальную доступность первичных медицинских услуг населению Латвии, нормальных зарплат для медперсонала...

- Точно так же они не понимают, что, повышая зарплату, выплачивая премии и позволяя совмещать должности одним и тем же бестолочам, они ни умнее, ни усерднее, ни дальновиднее не станут. Если хотим улучшений в управлении государством, надо менять людей. Массово.

- Чем же тогда занимаются сотрудники Минздрава, всякие агентства по здоровью и департаменты, раз нужно создавать новую контору? Появится очередная кормушка, для которой нашлись 30 миллионов, а на лечение рака, сахарного диабета, детских болезней придётся собирать пожертвования...

- Центр передового опыта будет фермой чиновников, которая не будет иметь никакой непосредственной связи со здоровьем, правильно?

- В любом латвийском центре передового опыта единственная передовая вещь - это... бюджет.

- До этого говорили, что денег нет. Денег нет для простого народа. Для очередной чиновничьей фермы будут деньги и для того, чтобы купить золотой унитаз.

- Как получить гражданство Литвы?

- У нас нет правительства... есть только колониальное управление.

- У нас случайно не самое большое число центров передового опыта на 100 тысяч населения? Жаль, что одного лишь названия недостаточно.

- Разве что название в честь Трампа могло бы принести результат...

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Схема Долиной» — латвийский вариант: пять человек за декабрь остались без квартир (ВИДЕО)
Важно

«Схема Долиной» — латвийский вариант: пять человек за декабрь остались без квартир (ВИДЕО)

Шуваев: задача моего поколения — оставить советское наследие в прошлом
Важно

Шуваев: задача моего поколения — оставить советское наследие в прошлом (1)

Хоть что-то стабильное — мороз и солнце: местами ожидается -20 градусов и ниже
Важно

Хоть что-то стабильное — мороз и солнце: местами ожидается -20 градусов и ниже

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Схема Долиной» — латвийский вариант: пять человек за декабрь остались без квартир (ВИДЕО) (1)

Важно 17:59

Важно 1 комментариев

Элвис Страздиньш, ИТ-специалист и инженер программного обеспечения, часто публикует в интернете ролики, в которых рассказывает о мошеннических схемах и способах отъёма денег у населения. 

Элвис Страздиньш, ИТ-специалист и инженер программного обеспечения, часто публикует в интернете ролики, в которых рассказывает о мошеннических схемах и способах отъёма денег у населения. 

Читать
Загрузка

Хоть что-то стабильное — мороз и солнце: местами ожидается -20 градусов и ниже (1)

Важно 17:17

Важно 1 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, на следующей неделе солнце из облаков будет выглядывать часто. 

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, на следующей неделе солнце из облаков будет выглядывать часто. 

Читать

Немцы сдали назад: солдаты Бундесвера внезапно покинули Гренландию; а что с Латвией? (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

15 немецких военных с контр-адмиралом Штефаном Паули во главе, прибывшие на помощь Гренландии, 18 января, в воскресенье, покинули остров, пишет Bild. Солдаты пробыли на острове всего 44 часа. Латвию в Гренландию вообще не позвали.
 
По информации Bild, приказ из Берлина о возвращении пришёл рано утром, все встречи и мероприятия были срочно отменены. Никаких официальных объяснений не было: солдатам просто приказали покинуть остров.

15 немецких военных с контр-адмиралом Штефаном Паули во главе, прибывшие на помощь Гренландии, 18 января, в воскресенье, покинули остров, пишет Bild. Солдаты пробыли на острове всего 44 часа. Латвию в Гренландию вообще не позвали.
 
По информации Bild, приказ из Берлина о возвращении пришёл рано утром, все встречи и мероприятия были срочно отменены. Никаких официальных объяснений не было: солдатам просто приказали покинуть остров.

Читать

Шуваев: задача моего поколения — оставить советское наследие в прошлом (1)

Важно 15:46

Важно 1 комментариев

С депутатом Сейма и специалистом по социальной антропологии Андрисом Шуваевым в программе Латвийского радио Brīvības bulvāris побеседовал ведущий Гинтс Грубе. Беседа получилась очень длинной, но некоторые её фрагменты определённо заслуживают ознакомления с ними.

С депутатом Сейма и специалистом по социальной антропологии Андрисом Шуваевым в программе Латвийского радио Brīvības bulvāris побеседовал ведущий Гинтс Грубе. Беседа получилась очень длинной, но некоторые её фрагменты определённо заслуживают ознакомления с ними.

Читать

Апинис: я категорически против торговли лекарствами в магазинах и на заправках (1)

Мнения 15:37

Мнения 1 комментариев

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

Читать

Для мотивации работников в прошлом году выплачено премий на 9,6 миллиона евро; у кого больше? (1)

Новости Латвии 14:54

Новости Латвии 1 комментариев

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

Читать