13 января Кабмин поддержал предложение Минобрнауки о подаче заявки на конкурс проектов ЕС "Центр передового опыта в интегрированной экосистеме единого здоровья" (IntegroHEALTH). В результате его осуществления в Латвии планируется создать исследовательский центр мирового уровня, где будут изучать взаимосвязи между здоровьем людей, животных и окружающей среды, а также разрабатывать решение таких проблем, как резистентность к антибиотикам, инфекционные заболевания и влияние на здоровье изменений климата.

Что же думает об этом публика? Вот, например:

- А вы, мужичьё, продолжайте жертвовать на лечение тяжелобольных детей!

- Мне кажется, что правительство толком не понимает: если назвать что угодно центром передового опыта, передовой опыт от этого не появится. Мы все такие передовики, что всё время на последнем месте...

- Какая наивность. Правительство занимается демагогией и говорит всё, что угодно, чтобы скрыть разбазаривание денег. В этом центре будут работать приближённые к власти, они будут прекрасно жить.

- Они живут ЗА реальностью... Не обеспечивая нормальную доступность первичных медицинских услуг населению Латвии, нормальных зарплат для медперсонала...

- Точно так же они не понимают, что, повышая зарплату, выплачивая премии и позволяя совмещать должности одним и тем же бестолочам, они ни умнее, ни усерднее, ни дальновиднее не станут. Если хотим улучшений в управлении государством, надо менять людей. Массово.

- Чем же тогда занимаются сотрудники Минздрава, всякие агентства по здоровью и департаменты, раз нужно создавать новую контору? Появится очередная кормушка, для которой нашлись 30 миллионов, а на лечение рака, сахарного диабета, детских болезней придётся собирать пожертвования...

- Центр передового опыта будет фермой чиновников, которая не будет иметь никакой непосредственной связи со здоровьем, правильно?

- В любом латвийском центре передового опыта единственная передовая вещь - это... бюджет.

- До этого говорили, что денег нет. Денег нет для простого народа. Для очередной чиновничьей фермы будут деньги и для того, чтобы купить золотой унитаз.

- Как получить гражданство Литвы?

- У нас нет правительства... есть только колониальное управление.

- У нас случайно не самое большое число центров передового опыта на 100 тысяч населения? Жаль, что одного лишь названия недостаточно.

- Разве что название в честь Трампа могло бы принести результат...