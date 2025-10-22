А вот и мины! Латвия закупит у Германии системы минирования за 50 миллионов евро

По словам министра, новые системы позволят оперативно устанавливать мины на латвийской границе, укрепляя Балтийскую линию обороны. Это часть общего плана, который предусматривает также закупку инженерных заграждений и сенсоров, размещаемых вблизи границы.

Спрудс пояснил, что контракт с DND включает не только системы, но и сами мины. В ближайшие годы планируется дополнительная закупка, и средства на неё уже предусмотрены.

«Эта закупка у DND — первый значимый вклад именно в системы дистанционного минирования,» — отметил министр.

«Сумма немалая, 50 миллионов евро, поэтому предусматривается участие местной промышленности,» — добавил он, не раскрывая деталей.

Министр подчеркнул, что латвийские предприятия должны участвовать минимум в 30% крупных оборонных закупок, чтобы укреплять экономику и надёжность поставок.

«Установка такова: активно вовлекать нашу индустрию. Общество доверило нам этот бюджет, и важно, чтобы финансирование возвращалось в экономику, поддерживая предпринимательство, особенно в оборонной сфере,» — сказал Спрудс.

По словам министра, в рамках нового бюджета оборона остаётся одной из приоритетных статей. По данным Министерства финансов, общий объём финансирования оборонной отрасли в 2025 году составит 2,2 миллиарда евро.

Согласно прогнозам, расходы на оборону по стандарту НАТО уже в 2026 году достигнут 4,9% ВВП, в 2027 году — 5% ВВП.

«Каждое такое вложение — не просто безопасность, но и вклад в развитие экономики и технологическую независимость страны,» — подчеркнул Спрудс.