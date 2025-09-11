Петр Авен заявил, что действия главы МИДа ЛР Байбы Браже не основаны ни на объективных, ни на правовых аргументах — ею движут личные предубеждения или иные субъективные мотивы, включая политические амбиции: «Становится все более очевидно, что одна чиновница ведет целенаправленную кампанию с единственной целью — вопреки фактам, праву и судебным решениям, не допустить моего исключения из санкционного списка».

Браже ответила через СМИ. Чтобы охарактеризовать, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, министр иностранных дел коротко заявила в интервью «Диене»: «Он — личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают».

После чего Авен попросил латвийскую полицию возбудить уголовное дело против Браже за клевету. В заявлении Авен утверждает, что он никогда не занимался ни легализацией преступно полученных средств, ни другими преступными действиями, и тем более — в интересах президента России Владимира Путина.

Дело, понятно, никто возбуждать не стал, но история на этом далеко не закончилась.

На днях оппозиционная фракция Сейма «Оппозиционный список» (ОС) подала запрос с требованием разъяснить связь Байбы Браже с одной из организаций 35 лет назад, попыткой повлиять на процесс принятия решений о санкциях Европейского союза.

Организация эта называлась Союз за прогресс молодежи Латвии, который был преемником Латвийского комсомола, к которйо Браже якобы имела отношение. В запросе депутаты ОС требуют от министра различную информацию о ее профессиональной и политической деятельности в 1990-1991 годах, так как не нашли соответствующей информации, а также интересуются, каким образом Браже в свое время попала в МИД. Как вы понимаете, по нынешним временам связь с комсомолом в 1990-м году - это чёрная метка без права обжалования.

В ответ на запрос Браже пояснила, что в 1990 году она сотрудничала с Союзом за прогресс молодежи Латвии как юрист, однако не занимала никаких должностей в руководящих структурах организации, а выполняла административные и юридические задачи. Браже подчеркнула, что попытки ОС связать ее с комсомольской организацией необоснованны, поскольку комсомол в Латвии был ликвидирован еще до того, как она окончила университет в июне 1990 года.

Далее глава МИД заявила, что в июле получила информацию о направленной против нее кампании, которую, возможно, финансирует "известный в Латвии российский олигарх" (можно было бы добавить «на букву А). По мнению Браже, цель кампании - дискредитировать ее, повлиять на решения ЕС и Латвии о продлении санкций против граждан России, добиться изменения позиции правительства и Сейма по вопросу об усилении санкций против России.

Перейдя в контратаку, министр напомнила, что до 15 сентября Совет ЕС должен принять решение о том, вносить ли изменения в санкции против России. Браже выразила надежду, что запрос депутатов ОС, поданный незадолго до 15 сентября, с этим не связан. То есть теперь уже ОС косвенно обвиняется в «пророссийской деятельности».

На этом фоне в журнале «Ир» появляется статья, в которой рассказывается, что инвестиционный фонд LetterOne, соучредителем которого является Петр Авен, неофициально предлагал правительству Латвии рефинансировать облигации авиакомпании airBaltic с почти втрое более низкой процентной ставкой.

LetterOne предлагал рефинансирование облигаций airBaltic на сумму 380 миллионов евро с почти в три раза более низкой процентной ставкой — «в размере 5–6%», что значительно ниже нынешней. Да еще и продлить срок финансирования до 10 лет (вместо нынешних пяти). Это решение, говорилось в письме фонда, существенно укрепило бы ликвидность airBaltic, обеспечило большую финансовую независимость и способствовало бы достижению стратегических целей.

Премьер-министр Эвика Силиня не желает комментировать это предложение, но, отвечая на вопрос, есть ли в правительстве единодушие по поводу продолжения санкций в отношении Авена, Силиня отмечает, что «мы никогда не принимаем решения по отдельным санкциям, у нас есть общая позиция».

Налицо интересная дилемма: airBaltic является горячей картошкой, с которой уж не знают что делать – и бросить жалко, и руки жжет. Тут бы предложение Авена пришлось бы очень кстати. С другой стороны, брать деньги у подсанкционного миллиардера, конечно же, абсолютный харам – тогда аппеляцию пришлось бы отзывать, а Браже оказалась бы в глупом положении.

Будем ждать развития этого сюжета и информировать вас.