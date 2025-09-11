Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А он хотел помочь airBaltic: Браже против Авена — очередной поворот саги (1)

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 14:29

Новости Латвии

Напомним, с чего началась эта история. В прошлом году Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против обладателя гражданства России Латвии, миллиардера Петра Авена. Латвия в лице Министерства иностранных дел, вместо того, чтобы обрадоваться, что ее гражданина вывели из под санкций, подала апелляцию на это решение.

Петр Авен заявил, что действия главы МИДа ЛР Байбы Браже не основаны ни на объективных, ни на правовых аргументах — ею движут личные предубеждения или иные субъективные мотивы, включая политические амбиции: «Становится все более очевидно, что одна чиновница ведет целенаправленную кампанию с единственной целью — вопреки фактам, праву и судебным решениям, не допустить моего исключения из санкционного списка».

Браже ответила через СМИ. Чтобы охарактеризовать, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, министр иностранных дел коротко заявила в интервью «Диене»: «Он — личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают».

После чего Авен попросил латвийскую полицию возбудить уголовное дело против Браже за клевету. В заявлении Авен утверждает, что он никогда не занимался ни легализацией преступно полученных средств, ни другими преступными действиями, и тем более — в интересах президента России Владимира Путина.

Дело, понятно, никто возбуждать не стал, но история на этом далеко не закончилась.

На днях оппозиционная фракция Сейма «Оппозиционный список» (ОС) подала запрос с требованием разъяснить связь Байбы Браже с одной из организаций 35 лет назад, попыткой повлиять на процесс принятия решений о санкциях Европейского союза.

Организация эта называлась Союз за прогресс молодежи Латвии, который был преемником Латвийского комсомола, к которйо Браже якобы имела отношение. В запросе депутаты ОС требуют от министра различную информацию о ее профессиональной и политической деятельности в 1990-1991 годах, так как не нашли соответствующей информации, а также интересуются, каким образом Браже в свое время попала в МИД. Как вы понимаете, по нынешним временам связь с комсомолом в 1990-м году - это чёрная метка без права обжалования.  

В ответ на запрос Браже пояснила, что в 1990 году она сотрудничала с Союзом за прогресс молодежи Латвии как юрист, однако не занимала никаких должностей в руководящих структурах организации, а выполняла административные и юридические задачи. Браже подчеркнула, что попытки ОС связать ее с комсомольской организацией необоснованны, поскольку комсомол в Латвии был ликвидирован еще до того, как она окончила университет в июне 1990 года.

Далее глава МИД заявила, что в июле получила информацию о направленной против нее кампании, которую, возможно, финансирует "известный в Латвии российский олигарх" (можно было бы добавить «на букву А). По мнению Браже, цель кампании - дискредитировать ее, повлиять на решения ЕС и Латвии о продлении санкций против граждан России, добиться изменения позиции правительства и Сейма по вопросу об усилении санкций против России.

Перейдя в контратаку, министр напомнила, что до 15 сентября Совет ЕС должен принять решение о том, вносить ли изменения в санкции против России. Браже выразила надежду, что запрос депутатов ОС, поданный незадолго до 15 сентября, с этим не связан. То есть теперь уже ОС косвенно обвиняется в «пророссийской деятельности».

На этом фоне в журнале «Ир» появляется статья, в которой рассказывается, что инвестиционный фонд LetterOne, соучредителем которого является Петр Авен, неофициально предлагал правительству Латвии рефинансировать облигации авиакомпании airBaltic с почти втрое более низкой процентной ставкой.

LetterOne предлагал рефинансирование облигаций airBaltic на сумму 380 миллионов евро с почти в три раза более низкой процентной ставкой — «в размере 5–6%», что значительно ниже нынешней. Да еще и продлить срок финансирования до 10 лет (вместо нынешних пяти). Это решение, говорилось в письме фонда, существенно укрепило бы ликвидность airBaltic, обеспечило большую финансовую независимость и способствовало бы достижению стратегических целей.

Премьер-министр Эвика Силиня не желает комментировать это предложение, но, отвечая на вопрос, есть ли в правительстве единодушие по поводу продолжения санкций в отношении Авена, Силиня отмечает, что «мы никогда не принимаем решения по отдельным санкциям, у нас есть общая позиция».

Налицо интересная дилемма: airBaltic является горячей картошкой, с которой уж не знают что делать – и бросить жалко, и руки жжет. Тут бы предложение Авена пришлось бы очень кстати. С другой стороны, брать деньги у подсанкционного миллиардера, конечно же, абсолютный харам – тогда аппеляцию пришлось бы отзывать, а Браже оказалась бы в глупом положении.

Будем ждать развития этого сюжета и информировать вас.    

 

