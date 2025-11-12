А вдруг пригодится? Фонд общественной интеграции не будет ликвидирован

В то же время планируется провести аудит функций фонда и оценку его административных расходов. "В целом ФОИ продолжит работу", - сказал Шуваев.

Идею ликвидировать фонд в рамках рассмотрения предложений по бюджету на следующий год выдвинул Союз зеленых и крестьян (СЗК), и его инициативу поддержали некоторые оппозиционные партии.

По словам Шуваева, также достигнута договоренность о том, что финансирование Государственного фонда капитала культуры будет соответствовать установленному законом уровню.

Представитель "Прогрессивных" рассказал, что достигнуты отдельные соглашения о дополнительном финансировании для здравоохранения, однако его объемы и цели станут известны после достижения окончательной договоренности.

Коалиция договорилась продолжить обсуждение предложений по бюджету в четверг и пятницу.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сообщил журналистам, что решение о будущем ФОИ будет принято после функционального аудита, который завершится в начале следующего года. После этого планируется рассмотреть, какие функции фонда могут быть переданы министерствам, а также обсудить возможное изменение его названия.

Также Валайнис рассказал, что в коалиции достигнут компромисс по продолжению реконструкции онкологического центра, выделению дополнительных средств для сельских семейных врачей и мерам экономии, включая сокращение расходов по проекту "Rail Baltica" на 200-300 млн евро.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") охарактеризовал прошедшие переговоры как конструктивные, так как достигнуто несколько компромиссов. Министр отметил, что все предложения партнеров по коалиции удовлетворить невозможно и поиск решений для части из них будет вестись вне работы над бюджетом.

Как сообщалось, СЗК предложил реорганизовать ФОИ, что могло бы дать для бюджета экономию в размере 1,19 млн евро. По мнению СЗК, программы ФОИ в дальнейшем могли бы реализовывать Министерство благосостояния, Министерство культуры и Министерство образования и науки, обеспечивая поддержку негосударственных организаций, СМИ и продолжая инициативы по сплочению общества.

Партнеры по коалиции критиковали предложение СЗК, называя его популистским.