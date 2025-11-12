Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А вдруг пригодится? Фонд общественной интеграции не будет ликвидирован

12 ноября, 2025

LETA

Партии правящей коалиции договорились не ликвидировать Фонд общественной интеграции (ФОИ), сообщил агентству ЛЕТА руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.

В то же время планируется провести аудит функций фонда и оценку его административных расходов. "В целом ФОИ продолжит работу", - сказал Шуваев.

Идею ликвидировать фонд в рамках рассмотрения предложений по бюджету на следующий год выдвинул Союз зеленых и крестьян (СЗК), и его инициативу поддержали некоторые оппозиционные партии.

По словам Шуваева, также достигнута договоренность о том, что финансирование Государственного фонда капитала культуры будет соответствовать установленному законом уровню.

Представитель "Прогрессивных" рассказал, что достигнуты отдельные соглашения о дополнительном финансировании для здравоохранения, однако его объемы и цели станут известны после достижения окончательной договоренности.

Коалиция договорилась продолжить обсуждение предложений по бюджету в четверг и пятницу.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сообщил журналистам, что решение о будущем ФОИ будет принято после функционального аудита, который завершится в начале следующего года. После этого планируется рассмотреть, какие функции фонда могут быть переданы министерствам, а также обсудить возможное изменение его названия.

Также Валайнис рассказал, что в коалиции достигнут компромисс по продолжению реконструкции онкологического центра, выделению дополнительных средств для сельских семейных врачей и мерам экономии, включая сокращение расходов по проекту "Rail Baltica" на 200-300 млн евро.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") охарактеризовал прошедшие переговоры как конструктивные, так как достигнуто несколько компромиссов. Министр отметил, что все предложения партнеров по коалиции удовлетворить невозможно и поиск решений для части из них будет вестись вне работы над бюджетом.

Как сообщалось, СЗК предложил реорганизовать ФОИ, что могло бы дать для бюджета экономию в размере 1,19 млн евро. По мнению СЗК, программы ФОИ в дальнейшем могли бы реализовывать Министерство благосостояния, Министерство культуры и Министерство образования и науки, обеспечивая поддержку негосударственных организаций, СМИ и продолжая инициативы по сплочению общества.

Партнеры по коалиции критиковали предложение СЗК, называя его популистским.

Главные новости

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Важно

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Важно

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
