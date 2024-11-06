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А вам не мешает? Центр опросов SKDS проводит опрос про использование русского языка. ФОТО

Редакция PRESS 6 ноября, 2024 18:53

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LETA

Центр исследований SKDS запустил по соцсетям рекламу нового опроса - на этот раз про использование русского языка в Латвии. 

Интересно, что сам опрос проводится на русском языке. И потому непонятно, какого ответа на вопрос "как вы относитесь к использованию русского языка в публичном пространстве" ждут составители.

Для участия в опросе требуется обязательно указать свою электронную почту. Просят также телефонный номер.

Cписок вопросов предварён следующим текстом:

"В последнее время дискуссия об использовании русского языка в образовании, публичном пространстве и государственных учреждениях Латвии стала особенно актуальной. Одни считают, что русский язык угрожает латышскому языку, культуре и национальной идентичности, и поэтому предлагают ограничить или даже запретить его использование в публичном пространстве. Другие же считают, что многообразие языков – это богатство, и что русский язык также является важной частью культуры Латвии и взаимопонимания между людьми", - пишут авторы опроса.

Кроме сбора статистических личных данных (пол, город проживания, телефон), пожелавшим пройти опрос задают всего три вопроса:

За участие в опросе даже предлагают призы. Текст рекламы гласит: "Получи возможность выиграть одну из 2-х подарочных карт Maxima на сумму 30 Евро, приняв участие в коротком опросе об отношении общества к использованию русского языка в публичном пространстве Латвии".

Пройти опрос можно по ссылке:

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