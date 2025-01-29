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А то, значит, была подготовка: начинается полномасштабное строительство Rail Baltica

© LETA 29 января, 2025 15:17

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Фото LETA.

Полномасштабные работы по строительству основной трассы железнодорожной магистрали "Rail Baltica" в Латвии могут начаться в марте или апреле этого года, сообщили агентству ЛЕТА представители отвечающего за реализацию проекта предприятия ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL).

В зимний период работы по проекту в основном заключаются в поставках строительных материалов. Строительные работы начнутся с обустройства строительной площадки и временного регионального офиса примерно в 10,5 км от центра Иецавы в направлении Балдоне, в 1 км от дороги местного значения Иецава-Балдоне-Даугмале (V9).

Здесь будет сконцентрирована строительная техника и построена подъездная дорога, а с наступлением благоприятных погодных условий начнутся работы по подготовке строительной площадки, площадь которой составит 16 га.

Как сообщалось, в декабре 2023 года EDzL и полное товарищество "E.R.B. Rail JV" заключили договор о строительстве основной трассы "Rail Baltica" на сумму 3,7 млрд евро. В состав "E.R.B. Rail JV" входят французская компания "Eiffage Génie Civil", польская "Budimex" и итальянская "Rizzani de Eccher".

В свою очередь в декабре 2024 года правительство постановило, что к ноябрю 2025 года должны быть подготовлены технико-экономическое обоснование соединения Риги с основной трассой "Rail Baltica" и анализ возможностей привлечения частных инвестиций для строительства железнодорожной инфраструктуры либо от Упеслеяс до Центрального вокзала Риги, либо от Мисы до Рижского аэропорта. Согласно предварительным оценкам, для строительства участка Упеслеяс - Центральный вокзал потребуется 629 млн евро, для строительства участка Миса - Рижский аэропорт - 924 млн евро.

Однако приоритетными задачами первой очереди "Rail Baltica" является строительство трассы от границы с Литвой до границы с Эстонией и завершение строительных работ в минимальном объеме на пассажирской станции "Rail Baltica" в Рижском аэропорту и на Центральном железнодорожном вокзале.

Согласно расчетам совместного предприятия стран Балтии "RB Rail", стоимость первой очереди "Rail Baltica" в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро, однако существует возможность экономии до 400 млн евро за счет оптимизации технических решений.

Общие затраты по строительству 870-километровой железной дороги европейского стандарта "Rail Baltica" от Таллинна до литовско-польской границы могут составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.
 

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