А причем тут Лембергс? Депутат Сейма потребовал оценки работы прокурора Стуканса

Как сообщила агентству ЛЕТА помощник депутата Виктория Анна Граудиня, заявление в совет было подано после того, как депутат в течение полутора лет общался со Стуканом в связи с прекращенным уголовным процессом по подозрению в растрате, мошенничестве и присвоении государственных средств в управлении Вентспилсского свободного порта на сумму 1,427 миллиона евро.

"В своем заявлении Совету юстиции я обратил внимание на бездействие генерального прокурора Стуканса, на то, что он снова допустил закрытие этого уголовного процесса и не отменил это незаконное решение. Ему лично известны обстоятельства преступления, в котором группа вентспилсских чиновников во главе с Айваром Лембергсом злоупотребила своим служебным положением в корыстных целях", - заявил Кристовскис.

В своем заявлении Кристовскис призывает Совет юстиции учесть эти аспекты до принятия решения о назначении следующего генерального прокурора.

Стуканс - один из трех кандидатов на пост генерального прокурора. Назначение было отложено из-за поданного в Верховный суд (ВС) заявления о нарушении генпрокурором закона о прокуратуре и статьи Уголовного закона о разглашении нераскрываемой информации по так называемому делу о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Расследование Верховного суда завершено, нарушений в действиях Стуканса не обнаружено, и конкурс на должность генерального прокурора возобновлен. Ожидается, что судьи примут решение по кандидатуре 11 июня. Стуканс подчеркнул, что не будет снимать свою кандидатуру.