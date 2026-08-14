— доплата за сверхурочную работу или работу в праздничные дни (не менее 100% от установленной работнику часовой или дневной ставки или согласно обоюдному соглашению или не менее 50% от установленной почасовой или дневной оплаты в отрасли).

Также по договоренности между работодателем и работником возможны другие виды вознаграждения.

ВНИМАНИЕ! Все виды оплаты труда работника должны быть указаны в трудовом договоре, который подписывают работодатель и работник. Читайте внимательно договор…