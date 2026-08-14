Вопросы об оплате труда – размере зарплаты, порядке выплат, а также возможности дополнительной оплаты и прочие финансовые тонкости – интересуют многих читателей. Как регулируется порядок оплаты труда и на какие виды оплаты может рассчитывать латвиец?
Порядок оплаты труда устанавливает Закон о труде (Darba likums), а десятки правил Кабинета министров ЛР регулируют систему вознаграждения в различных сферах деятельности. Оплата труда — это вознаграждение, которое работник регулярно получает за проведенную работу.
Законодательство предусматривает несколько видов оплаты труда и определенной проделанной работы:
— зарплата;
— доплата за дополнительную работу (размер устанавливает трудовое соглашение или коллективный договор);
— доплата за работу в особых условиях (размер устанавливает трудовое соглашение или коллективный договор);
— доплата за работу ночью (не менее 50% от установленной работнику часовой или дневной ставки или больше по обоюдному соглашению);
— доплата, установленная в трудовом соглашении или коллективном договоре;
— премия;
— доплата за сверхурочную работу или работу в праздничные дни (не менее 100% от установленной работнику часовой или дневной ставки или согласно обоюдному соглашению или не менее 50% от установленной почасовой или дневной оплаты в отрасли).
Также по договоренности между работодателем и работником возможны другие виды вознаграждения.
ВНИМАНИЕ! Все виды оплаты труда работника должны быть указаны в трудовом договоре, который подписывают работодатель и работник. Читайте внимательно договор…
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