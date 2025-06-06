А почему не на велосипедах? Лиене Ципуле представила новый транспорт «неотложки» и повеселила этим народ

Им стал трафарированный под цвет "скорой" самокат.

"Идем вперед. Правильнее сказать - катимся", - прокомментировала Ципуле опубликованную фотографию.

Ejam uz priekšu! Pareizāk sakot - maucam! pic.twitter.com/xhjIYDhvTg — Liene Cipule (@LieneCipule) June 2, 2025

В комментариях пошутили, что на таком можно кого-нибудь сбить и уехать. Ведь никаких номерных знаков на такой транспорт не полагается. Как и обязательной страховки гражданской ответственности (OCTA).

А судя по передней части самоката, он сможет развивать приличную скорость.

Так же Ципуле попеняли за то, что не надела шлем и потому служит плохим примером обществу.

Подобные самокаты позволят медикам быстро объезжать пробку или столпотворение людей на больших праздниках и фестивалях. Для обычных дежурств они использоваться не будут.