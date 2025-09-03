Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А пенсия 250 евро: хозяйке сбитой собаки выставили огромный счет за ремонт машины (4)

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 07:59

Выбор редакции 4 комментариев

Bez Tabu/TV3

Дзинтра живет в Екабпилском крае, недалеко от шоссе, и уже привыкла к шуму проезжающих мимо машин. Но этим летом её семья пережила трагедию - под колёса попала любимица семьи Рика. А его хозяйку теперь заставляют оплатить ремонт машины, сбившей пёсика, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«Я только услышала хлопок, как будто лопнула шина. Я видела, как мимо проезжают машины. Я была абсолютно уверена, что, услышав этот звук, я услышала лопнувшую шину. Я увидела, что светлая машина остановилась возле леса, и из неё вышли мужик и женщина и направились к дому. Я подумала, что они идут к задней части машины, чтобы посмотреть, что с ней случилось. Мужчина подошёл и спросил: «Чья это собака?». Я как-то раз была в поле и, растерянно, спросила их: «Какая собака?». Её сбила машина. Когда я это увидела, у меня сердце опустилось», - рассказывает Дзинтра.

От полученных травм собака Рика скончалась. На место вызвали полицию, составили протокол. К счастью, у водителя была страховка KASKO, которая покрала ремонт. А через пару месяцев хозяйка собаки получила не только штраф за ненадлежащий присмотр за животным, но и огромный счет за ремонт машины от компании BTA.

«Как только я открыла это письмо, моё сердце сильно забилось. У меня пенсия — 250 евро, я плачу за коммунальные услуги, покупаю лекарства, и у меня остаётся ещё 100 евро. Тот водитель уже починил машину, покрасил, но мне придётся платить за его ремонт! Я не видела, какой была машина до аварии. Может, машина уже была помята, может, что-то было с двигателем, не знаю! Сейчас поменяли какие-то фильтры, ручки. В общей сложности — на 1600 евро! За мои деньги всё поменяли, провели техосмотр, и всё!», - жалуется Дзинтра.

Она не понимает, как одна разбитая фара может столько стоить.

Страховая компания «BTA» ежедневно обрабатывает около 30 страховых случаев по KASKO, и столкновения с животными — не редкость. Однако сразу после аварии они не просят клиентов перечислять все повреждённые детали.

«Мы также не просим полицию делать это. Для нас важно зафиксировать сам факт ДТП: когда и где оно произошло, и, по возможности, установить виновников. Также важно перечислить основные повреждённые детали, которые были видны на момент аварии, а также сторону, с которой произошёл удар. Затем, когда клиент обращается в автосервис, всё фиксируется, и автоэксперты смотрят, какие детали нужно заменить, какие нет, а какие нужно отремонтировать. Что можно заменить другой деталью, не новой, а бывшей в употреблении. В данном случае, учитывая, что автомобиль, попавший в аварию, не новый, использовались бывшие в употреблении детали», - объясняет Директор отдела урегулирования страховых случаев «BTA» Иво Данче.

Если есть обоснованные подозрения, что сервисный центр устранил дефекты, не связанные с аварией, вы, конечно, можете подать в суд, но расходы будут намного выше уже запрошенных 1600 евро, объясняет адвокат.

Не попасть в такую ситуацию помогла бы страховка на собаку или саму Дзинтру. А так как её нет, придётся оплатить всю сумму. В BTA Дзитре разрешили поделить платеж на три части.

Комментарии (4)
