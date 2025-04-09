А отстрел разрешен? В Иманте и Золитуде какие-то хулиганы скачут по машинам

«Смотрю, у нее все вскрыто. Лобовое стекло вскрыто, боковые стекла тоже поцарапаны — ну, соответственно, понимаю, что что-то произошло с ней ночью», — рассказала пострадавшая от действий неизвестных Алина.

Алина вызвала полицию. Обратилась в страховую компанию. Машину отбуксировали в сервис — впереди ремонт.

«Выглядело так, что вандализм. Потом, посмотрев в салоне, они открыли все ящички, все бардачки — что-то, видимо, искали. Потому что, если бы это был вандализм, они бы просто попрыгали и ушли. Выглядело это, как будто молотком сделано, но потом свидетель сказал, что это были прыжки двух парней».

По словам Алины, машину изувечили два подростка. Их спугнул сторож с соседней стоянки.

Поскольку это уже не первое такое преступление, то жертвы вандализма предполагают, что его совершили подростки из интерната, который находится здесь неподалеку.

Очевидцы сняли видео 8 марта в 22:49. Подростки прыгают по машинам в Иманте, на проспекте Аниньмуйжас.

«Пацаны начали бегать. Было пять машин. В ряд стояли. Они на капот прыгнули. Вторая машина, «Ниссан», они по крыше пробежались. Третью пропустили. Четвертая была моя. Они начали с моей на соседскую. И только у моей машины сработала сигнализация, что их напугало. Это Валентинина машина. Это моя. Морду помяли. Хочется матом выразиться. Эту так знатно потоптали», — говорит Светлана.

В тот же день очевидец происшествия Владимир Дедов задержал одного из подростков, который прыгал по машинам.

«Я медленно подъехал, выскочил, побежал за ними, начал кричать, чтобы они остановились. Их было четверо или пятеро. Одного удалось мне словить. Остальные убежали. И вот этот парень мне все рассказал».

Оказалось, что вся группа была воспитанниками одного из имантских детских домов.

«14 лет ему. Я говорю: откуда вы взялись? Он говорит: мы из детдома. И это меня немножко с толку сбило, потому что я не знал, что до сих пор в современном мире детдома существуют. Я думал, что это в прошлом. Оказывается, что да, есть».

Владельцы пострадавших авто написали заявления в полицию, однако интереса со стороны правоохранительных органов к этому делу они не увидели, добавил Дедов:

«От полиции никаких действий не последовало. Я как бы немножко удивлен. А смысл тогда? Что, только штрафы собирать? Почему они порядок не наводят?»

Владелица пострадавшего авто Светлана даже обратилась к руководству детского дома. Диалога не получилось.

«Понимаете, [им говорят, что] ваши дети после 22 часов находятся на улице, и это небезопасно. Типа — а они нас не слушают!»

LSM+ также попробовал пообщаться с руководством детского дома. Интервью его представители давать отказались и предложили обратиться в департамент благосостояния Рижской думы. В свою очередь, в департаменте благосостояния акты вандализма также не комментируют: ведь личности вандалов официально не установлены — а значит, прыгать по машинам мог кто угодно.

В полиции же LSM+ сообщили, что эти два случая друг с другом не связаны, а владельцы машин получили возмещение по страховке. При этом ни в первом, ни во втором случае полиция не стала заводить уголовные процессы, поскольку заявлений не поступало.