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«А налоги платите сами…». Кто в Латвии может остаться без пенсий?

«Вести» 3 января, 2025 15:25

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Оказывается, и в наше цивилизованное время есть предприятия, работники которых могут вдруг остаться без пенсии. Потому что руководство этих компаний не перечисляет государству обязательные взносы социального страхования... Мы узнавали, как можно решить эту проблему.

Регулярные выплаты обязательных взносов социального страхования – гарантия государственных пособий и пенсий жителям. Нет взносов – нет пенсии, нет взносов – нет пособий.

Когда слышишь о том, что где-то не выплачивают зарплату или вдруг оказалось, что за работников не платят налоги, то сразу представляешь какую-то полуподпольную контору с сомнительной репутацией. А тут читатели рассказали, что уплату взносов обязательного государственного социального страхования за своих работников задерживает... государственное акционерное общество Latvijas dzelzceLS (Ldz)...

Нет денег на налоги

Первый звоночек прозвенел в 2020 году, когда шли коллективные увольнения. Оказалось, что вышедшие на пенсию сотрудники не могут получать заработанную пенсию в полном размере. В Госагентстве социального страхования (VSAA) им сообщили: «За вас не заплачены обязательные взносы страхования». То есть LDz не выплачивало за работников социальные взносы в нужном размере.

И это не единичный случай. Нерегулярные и неполные выплаты продолжаются. Предприятие задерживает часть взносов, которые идут на пенсионные накопления сотрудников, но это не влияет на другие пособия - по безработице, болезни, беременности и родам.

В этом году могут быть не выплачены взносы социального страхования за сотрудников железной дороги за период с августа по ноябрь. По данным на ноябрь, государству не было выплачено почти 9 миллионов евро.
В LDz сообщают, что отсрочка уплаты налогов согласована со Службой государственных доходов (VID) и это дает возможность предприятию поддерживать железнодорожную инфраструктуру и покрывать связанные с этим расходы...

Серьезные финансовые проблемы у LDz начались еще в 2019 году, когда Россия переориентировала свои грузы на собственные порты - и объем перевозимых железной дорогой грузов в Латвии существенно уменьшился. Не последнюю роль сыграли и антироссийские настроения радикальной части общества ЛР. А с 2022 года влияние оказали международные санкции, введенные против РФ из-за военных действий на Украине.

Как и другим «процветающим» гигантам латвийской экономики, государство протягивает LDz руку с многомиллионным кошельком. С 2020 года железная дорога получила от государства 95,6 млн. евро в качестве чрезвычайной помощи. А до конца этого года государство планирует подкрепить основной капитал LDz еще почти 47 миллионами, чтобы дать возможность железной дороге рассчитаться по налоговым задолженностям и по каким-то неоплаченным счетам...

Оборот ГАО в прошлом году составил 263,529 млн. евро, а убытки - 3,231 млн.

В Министерстве сообщения ЛР заявили, что в ближайшее время планируют представить правительству ориентировочный план на пять лет. А LDz надо считаться с тем, что объем грузов не вырастет, и больше рассчитывать на пассажирскую инфраструктуру, а не на помощь государства...

А что с пенсиями?

LDz вовремя не платила за работников обязательные взносы социального страхования. И это напрямую скажется на тех работниках, которым надо выходить на пенсию. Часть сениоров получила пенсии меньшего размера, чем реально заработанные, из-за задолженности предприятия государству.

Напоминаем: сейчас не заплаченная государству сумма взносов социального страхования составляет около 9 млн. евро.

В профсоюзе железнодорожников сообщили, что он постоянно обращается к руководству LDz и в министерство, чтобы решить вопрос с пенсионными отчислениями работников. Результата нет. А несостоятельность предприятия сказывается на работниках, которые обречены на нищую старость.

На предприятии считают, что работники, чтобы не потерять пенсию, как вариант - могут сами выплачивать взносы соцстрахования! А Минблаг ждет решения правительства, что делать с недоплаченными пенсиями...

Жаловаться можно, но...

Если у работников возникают проблемы вследствие того, что работодатель не выплачивает налоги – подоходный и социальный, можно самим спросить у работодателя: как он собирается решать эту проблему? И тот должен ответить.

- Можно сообщить в Государственную трудовую инспекцию, - информирует юрист Ирина САВЕЛЬЕВА. – Там проведут проверку, вынесут рекомендации работодателю. Если проблема не решится, то работник имеет право возбудить судебный иск. Но это время...

Да, пока суд да дело, пенсионер будет жить на мизерную пенсию, которую он ранее заработал у другого работодателя, или на крохотное государственное пособие соцобеспечения.

В данном случае странно видеть, что творится на железной дороге, некогда процветающем предприятии. Тут и неприглядное освоение чешских поездов прошлой зимой, и задержка строительства новых перронов, неторопливое введение регистраторов поездок в поездах. И вот теперь - невыплата социальных налогов.
Оставить людей без пенсии – это последнее дело. Интересно, руководящий состав тоже не надеется на пенсии, или “это другое”?

Присылайте письма по адресу: LV–1048, Рига, ул. Мартиня, 9, «Латвийские Вести", с пометкой «Книга жалоб и предложений", или на электронную почту: andrianova@pdc.lv.

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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